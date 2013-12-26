GYV: Vakfımızın katıldığı davet medyada casusluk gibi gösterildi

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, AB Dönem Başkanı Litvanya Büyükelçiliği tarafından organize edilen yemeğe ilişkin yorumlara tepki gösterdi. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Vakfımızın iştirak ettiği söz konusu davet bir kısım medya organlarınca çarpıtılarak vatana ihanet, casusluk, uluslararası odaklarla işbirliği gibi akıl almaz ithamlara mesnet teşkil edecek şekilde haberleştirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Vakfımız Başkanı Sayın Mustafa Yeşil, 19 Aralık Perşembe günü Avrupa Birliği Dönem Başkanı Ülke Büyükelçisi tarafından “Geleneksel Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri Öğle Yemeği Buluşmasına” davet edilmiştir.



Bahse konu olan toplantı, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Ülke Büyükelçisi tarafından her ay düzenli olarak organize edilmektedir. Bu buluşmalarda farklı alan ve uzmanlıklarda konuşmacılar kendi uzmanlık ve ilgi alanlarında brife edici konuşmalar yapmaktadır.



Bundan önceki toplantılara birçok sivil toplum kuruluşu ve hükümet temsilcisi iştirak etmiştir. Aile eski Bakanı Sayın Fatma Şahin, Ombudsman Sayın Mehmet Nihat Ömeroğlu, AB eski Bakanı Sayın Egemen Bağış, Akademisyen Sayın Fuat Keyman bunlardan bazılarıdır.

Vatan ihanet, casusluk gibi akılalmaz ithamlar...

Hal bu iken, Vakfımızın iştirak ettiği söz konusu davet bir kısım medya organlarınca çarpıtılarak vatana ihanet, casusluk, uluslararası odaklarla işbirliği gibi akıl almaz ithamlara mesnet teşkil edecek şekilde haberleştirilmiştir.



AB Dönem Başkanı Litvanya Büyükelçiliği tarafından organize edilen programın detayları vakfımız sitesinde ilan edilmiştir. Ne kadar acıdır ki, tüm detayları vakfımızca ilan edilen program, malum medya organlarınca gazetecilik başarısı gibi lanse edilerek, vakfımız insafsız itham ve suçlamalara maruz kalmıştır.



Söz konusu iftira ve çarpıtmaları yapan kişi ve kurumlara karşı her türlü hukuki yola başvuracağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.





Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı