Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Kaynak Holding açıklaması

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Kaynak Holding’e MASAK( Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından yapılan baskın hakkında yaptığı açıklamada “Rutin bir mali denetim olduğunu ifade ettiler. Başka bir mütalaa yürütmemiz zor” denildi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından yapılan basın açıklamasının öne çıkan kısımları şöyle:





‘Camiaya yıkmak günahtır’

Dini prensiplere göre, başkalarının mahremini araştırmanın günah olduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde, "Kamuoyuna son günlerde sunulan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, başkalarının ayıp ve kusurlarını deşifre eden kasetleri, hiçbir delil ortaya koymadan Camia'ya isnad etmek, karalama kampanyasının uzantısı olup, itibar suikastıdır ve dinen günah olduğu gibi, hukuken de suçtur" denildi.

Holding baskını

Basın toplantısının ardından, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kaynak Holding'e yapılan baskını değerlendiren Yeşil, "Rutin bir mali denetim olduğunu ifade ettiler. Başka bir mütalaa yürütmemiz zor. Ancak camiaya hizmet hareketinin sürekli gündeme getirildiğini biliyoruz. Medyadaki bazı sözler camiaya operasyon yapılacağı korkusu içermekte. Buna dönük bir yayını 3 yıllık bir süre içerisinde devam ettirmektedirler" diye konuştu.