Gazeteciler tutuklu meslektaşlarına bayram kartı attı

Gazeteciler, Ramazan Bayramı’nı cezaevinde geçirecek olan tutuklu meslektaşlarına bayram kartı attı.

Özgür Gündem Gazetesi’nde yaptıkları nöbetçi yayın yönetmenliği görevi gerekçesiyle 10 gündür ceza evinde tutuklu olan Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu’nun dün serbest bırakılmasının ardından, tutukluluğu devam eden gazetecilere bayram kartı atıldı. Gazeteciler postaneden ayrıldıktan sonra Ahmet Nesin'in de tahliye haberi geldi.

Bianet'ten Gözde Naz Uysal'ın haberine göre, Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan Arzu Demir tutuklu yargılanan gazeteciler ve Türkiye’deki basın özgürlüğü hakkında “Barışı umut etmek istiyoruz” dedi.

Tutukluluğu sona eren Şebnem Korur Fincancı, serbest bırakılmamaları halinde kendilerine de gönderilmek üzere hazırlanmış olan bayram kartları için teşekkür etti.

"Özgür basının sesi kısılamaz. Umut ediyoruz en kısa zamanda bir özgürlük bayramıyla tüm gazetecileri dışarıda görme şansımız olur.”

Dün serbest bırakılan Erol Önderoğlu da “Dayanışmanın büyüklüğünü gördük. Sokağa çıkma yasağı altında gazetecilere yasak bölge kabul edilemez. Barış dolu günlere" diye konuştu.

Kartlar 13:30’da Galatasaray Postanesi’nden gönderildi.