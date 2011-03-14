Gazeteciler tutuklu meslektaşları için Taksim'de

T24 - Gazetecilere Özgürlük Platformu, cezaevlerindeki gazetecilerin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması için düzenledikleri protesto gösterisinde İstanbul Galatasaray Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü.





Gazetecilere Özgürlük Platformu, cezaevlerindeki gazetecilerin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması; ceza kanunlarında, ceza muhakemesi usul kanunlarında, Terörle Mücadele Kanununda, iletişim özgürlüğünü engelleyen diğer kanunlarda değişiklik yapılması talebiyle, kararlaştırdığı bir dizi etkinlik çerçevesinde Galatasaray Meydanı'ından Taksim Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe aralarında Uğur Dündar, Sedat Ergin'in de bulunduğu çok sayıda köşe yazarı ve basın emekçisi katıldı.

Gazeteciler, Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın gözaltına alınmasını protesto ederken üzerlerinde “Nedimime, Ahmetime dokunma”, “Bizi içeri değil siz kendinizi dışarı atacaksınız” yazan pankartlar taşıyarak yürüdü.

Uğur Dündar burada yaptığı açıklamada, “Biz batı devletlerindekine benzer bir basın özgürlüğü talep ediyoruz hepsi bu” dedi.

20 Mart'ta ise Ankara'da basın açıklaması düzenleyecek. 13-20 Mart tarihleri arasında da gazeteci cemiyetleri tarafından her gün farklı illerde basın açıklamaları yapılacak.



