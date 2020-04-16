MİT Kanunu'na muhalefetten tutuklanan 6 gazetecinin tahliye talebi reddedildi

MİT Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan gazeteciler Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik hakkında infaz düzenlemesiyle birlikte denetimli serbestlik süresinin değişmesi gerekçesiyle yapılan tahliye talebi reddedildi.

Gazetecilerin avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ağırel, Kılınç, Pehlivan ve Terkoğlu'nun tahliye taleplerinin reddedildiğini duyurarak karar tepki gösterdi. "Mevcut delil durumu", "atılı suç için yasada öngörülen ceza" gibi standart sebeplerin karara gerekçe olarak gösterilmesini eleştiren Ersöz, "2008’den beri siyasi davalara giriyorum, bu kadar kötü bir dönem yoktu demeye dilim varmıyor!" dedi. Ersöz'ün paylaşımı şu şekilde:

Yeni Yaşam da gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdür, Aydın Keser’in tahliye başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Dün (15 Nisan) Libya'da yaşamını yitiren MİT çalışanının cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle bir aydır tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in avukatları, infaz düzenlemesiyle birlikte denetimli serbestlik süresinin değişmesi gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

MİT Kanunu'nun infaz paketinde kapsam dışında bırakılmasına rağmen düzenlemedeki denetimli serbestlik süresini değiştiren hüküm gazetecilere tahliye yolunu açtı. Denetimli serbestlik süresini düzenleyen hükümde istisna suçlar arasında altı gazetecinin tutuklandığı MİT Kanunu'na muhalefet suçu yer almadı. Düzenleme önceki gün Resmi Gazete'de yayınlanıp yasalaştıktan sonra gazetecilerin avukatları müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

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