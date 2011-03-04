Gazeteciler Taksim Meydanı'nda buluşacak

T24- 11 basın meslek örgütünü bir araya getiren G9 Gazeteciler Platformu, Haziran 2007'den beri süren Ergenekon Soruşturması kapsamında, aralarında gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın da bulunduğu dokuz kişinin evlerinin aranmasına karşı (4 Mart), saat 12.00'de Taksim'de yapılacak olan eyleme destek verdi. Yayınladığı belgelerle Ergenekon davasının başlamasında önemli rol oynayan Taraf gazetesinin Yazıişleri Müdürü Yıldıray Ogur ve yazarı Mehmet Baransu da protesto eylemine katılacak.

Platform açıklamasında, "Yalnızca konuşanların değil, susanların da hedef olduğu bir Türkiye'de faydasız son pişmanlıklar yaşamamak için, başta medya kuruluşları ve meslektaşlarımız olmak üzere herkesi uyarmayı görev sayıyoruz" denildi.

GÖP eyleme çağırdı

"Tutuklanan her meslektaşının ardından "o aslında şöyleydi, böyleydi" diye gerekçeler üreten "gazeteciler"in vicdanı sızlamış mıdır bugün? Yoksa, oturup bilgisayarlarının başına, Nedim Şener ve Ahmet Şık için de gerekçeler üretmeye mi başladılar çoktan?

"Biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri, tüm gazetecileri, konuşup muhalefet eden herkesin hedef alındığı ve ifade özgürlüğünü tehdit eden bu iklime karşı çıkmaya çağırıyoruz. Yalnızca konuşanların değil, susanların da hedef olduğu bir Türkiye'de faydasız son pişmanlıklar yaşamamak için, başta medya kuruluşları ve meslektaşlarımız olmak üzere herkesi uyarmayı görev sayıyoruz"

G9 Gazeteci Örgütleri Platformu





Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), Profesyonel Haber Kameramanları Derneği (PHKD), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilciliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV).







Oğur ve Baransu da eyleme katılacak







Öte yandan Taraf Gazetesi Yazıişleri Müdürü Yıldıray Oğur ve yazarı Mehmet Baransu saat 12.00'de Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek protesto eylemine katılacak.

Taraf Gazetesi'nin yayınladığı belgelerin ardından başlayan Ergenekon sürecinde bugünkü operasyonda gazetecilerin gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenecek eyleme bu gazeteden isimlerin katılması sembolik önem taşıyor.







