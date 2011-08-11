-Gazeteciler Suriye'de BABEL HAVA (A.A) - 11.08.2011 - Suriye ordusunun tankları ve ağır silahları çektiğini açıklamasının ardından Hama'da incelemelerde bulunacak gazeteci grubu, Babel Hava sınır kapısından Suriye'ye geçti. Türk polisinin, Cilvegözü sınır kapısına kadar eşlik ettiği gazeteciler ara bölgeye geçtikten sonra Babel Hava'da Suriye'nin Hatay Başkonsolosluğu görevlileri tarafından karşılandı. Gazeteci ekibi, bu görevlilerin refakatinde Hama kentine doğru gidiyor. Hama'da inceleme yapacak yerli ve yabancı basın kuruluşlarına mensup 10 gazeteci arasında A.A'dan kameraman Vural Elibol ile muhabir Mustafa Keleş bulunuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un Hama şehrinden tankların ve ağır silahların çekildiğini teyit ettiğini kaydederek, gazetecilerin Hama'ya alınacağını belirtmişti.