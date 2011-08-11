T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazeteciler Suriye'de BABEL HAVA (A.A)

11 Ağustos 2011 15:12

-Gazeteciler Suriye'de BABEL HAVA (A.A) - 11.08.2011 - Suriye ordusunun tankları ve ağır silahları çektiğini açıklamasının ardından Hama'da incelemelerde bulunacak gazeteci grubu, Babel Hava sınır kapısından Suriye'ye geçti. Türk polisinin, Cilvegözü sınır kapısına kadar eşlik ettiği gazeteciler ara bölgeye geçtikten sonra Babel Hava'da Suriye'nin Hatay Başkonsolosluğu görevlileri tarafından karşılandı. Gazeteci ekibi, bu görevlilerin refakatinde Hama kentine doğru gidiyor. Hama'da inceleme yapacak yerli ve yabancı basın kuruluşlarına mensup 10 gazeteci arasında A.A'dan kameraman Vural Elibol ile muhabir Mustafa Keleş bulunuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un Hama şehrinden tankların ve ağır silahların çekildiğini teyit ettiğini kaydederek, gazetecilerin Hama'ya alınacağını belirtmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24