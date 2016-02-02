Gazeteciler, sokağa çıkma yasağının bulunduğu yerlerde ‘haber nöbeti’ tutacak

İstanbul’dan gazeteciler, sokağa çıkma yasağının bulunduğu ve çatışma sürecinden geçen bölgelerde meslektaşlarıyla dayanışma için Diyarbakır ve Şırnak’a gidicekler.

dokuz8’in haberine göre atışmaların ve süresiz sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü bölgelerde gazetecilere yönelik baskı ve saldırıların artması üzerine İstanbul ve Ankara’dan gazeteci sendikaları ve cemiyetleri Diyarbakır’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Meslek örgütü yöneticileri bölgede görev yapan gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması ve haber alma hakkının sağlanması için çeşitli çalışmalar başlatacaklarını duyurdu.

Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve Cemiyet Genel Sekreteri Sibel Güneş, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Haber Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Osman Köse’nin bulunduğu heyet ilk olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ile görüştü. Buradan bölgede bulunan Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yöneticileriyle bir araya gelen heyet daha sonra Sümer Park’ta bulunan Resepsiyon Salonu’nda bölgede görev yapan gazetecilerle buluştu.



"Evrensel meslek ilkelerine göre gazetecilik savaş kışkırtıcılığı yapmaz"



Amaçlarının hem bölgede yaşananları yerinde gözlemlemek, hem de gazetecilerin sorunlarını dinlemek olduğunu belirten, TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Bölgede adı konmamış bir savaşın sancıları var. Burada yaşanan olayları nesnel gazetecilik çerçevesinde izlemek isteyen gazeteciler görevlerini yapamıyorlar. Şiddetle karşılaşıyorlar. Kolluk güçlerinin tacizine uğruyorlar. Gazetecilik sıkça yinelediğim gibi gerçekten çok onurlu bir meslektir. Bunun bilincinde olarak hep birlikte nesnel bir gazetecilik için uğraş vermeliyiz. Bu gazetecilik hak haberciliğidir. Bu gazetecilik barış gazeteciliğidir. Bu gazetecilik insan odaklı gazeteciliktir ve sonunda bu gazetecilik savaş karşıtlığını da içerir. Evrensel meslek ilkelerine göre de gazetecilik hiçbir zaman savaş kışkırtıcılığı yapmaz halkı savaşa kışkırtacak manşetler atmaz. Buna da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

TGS Başkanı Uğur Güç ise, JİNHA ve DİHA’ya yönelik baskıları hatırlatarak; “Kafaya dayanan silahtan sonra İMC TV Kameramanı Refik Tekin vuruldu. Bu tablolar bölgede gazetecinin ne şekilde haber yaptığının göstergesidir. Burada hiçbir meslektaşımızın can güvenliği yok. Devletin habercilerin can güvenliğini sağlaması gerekiyor. Burada gazeteci arkadaşlarımız kendi canlarını ortaya koyarak halkın haber alma hakkı için çalışıyor. Biz bu haber hakkı ve gazetecilerin güvenliği konusunda hareket halinde olacağız. Batıdan bir grup gazeteci bölgeye gelerek sahadan haberler geçecek. Burada görev yapan gazetecilerle sahada bir arada olacak. Biz bunu bir haber nöbeti olarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



"Refik gibi gerçekleri yansıtan arkadaşlarımız vuruluyor"



Disk Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren de, “Zırhlı araçlara binip haber yapmak gazetecilik değildir. Halkın içinde gerçekler yansıtılabilir. İMC TV kameramanı Refik gibi gerçekleri yansıtan arkadaşlarımız vuruluyor, ancak biz gerçekler için mücadele edeceğiz” dedi.

KESK Haber-Sen Genel Sekreteri Osman Köse ise; “Biz dünyanın neresinde olursak olalım gerçeklerin yansıtılması için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti yöneticisi Hatice Kamer de, siyasal sürecin bozulmasıyla birlikte bölgedeki tüm muhabirlerin savaş muhabiri pozisyonuna geldiğini belirterek, “Ana akım medyanın verdiği haberlerin çarpıtılmış olduğunu görüyoruz. Barış dili ve gazeteciliği ortadan kalkmış durumda. Desteğinize ihtiyacımız var ve bizlerle bir arada olmanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanı Hakkı Boltan da,”Burada gazeteciliğe yönelik bir saldırı ve savaş yürütülmektedir. Tüm engelleyen tutumlara karşı gazeteciler olarak mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Heyet, basın açıklamasının ardından Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştü. Gazetecilik meslek örgütü temsilcileri, Anadolu Ajansı ve TRT dışında tüm gazetecilere güvenlik güçleri tarafından baskı uygulandığına dikkat çekti. Diyarbakır’daki gazetecilerin güvenli haber yapabilmesi talebi üzerine Vali Hüseyin Aksoy, gerekli özenin gösterileceğini söyledi.