-GAZETECİLER ŞIK VE MAVİOĞLU BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu, kaleme aldıkları iki cilt halindeki ''40 Satır 40 Katır'' adlı kitapta, ''Ergenekon'' soruşturmasının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat etti. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ahmet Şık, tutuksuz sanık Ertuğrul Mavioğlu ve avukatları ile müdahil avukatları katıldı. Duruşmada kararı açıklayan hakim Gülden Filiz Tüysüz, sanıkların isnat edilen suçtan, suçun unsurları oluşmadığı için beraatlarına karar verildiğini bildirdi.