T24 LogoT24 Logo
Gündem

GAZETECİLER ŞIK VE MAVİOĞLU BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

13 Mayıs 2011 17:49

-GAZETECİLER ŞIK VE MAVİOĞLU BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu, kaleme aldıkları iki cilt halindeki ''40 Satır 40 Katır'' adlı kitapta, ''Ergenekon'' soruşturmasının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat etti. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ahmet Şık, tutuksuz sanık Ertuğrul Mavioğlu ve avukatları ile müdahil avukatları katıldı.  Duruşmada kararı açıklayan hakim Gülden Filiz Tüysüz, sanıkların isnat edilen suçtan, suçun unsurları oluşmadığı için beraatlarına karar verildiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24