Gazeteciler Sendikası'nda Sabah-atv depremi





T24 - Sabah-atv grubundaki greve ilişkin gelişmeler Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda büyük bir sarsıntı yarattı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan Sadık İpekçi'yi "grevi baltalamak"la suçlayan sendika yöneticileri istifa etti.



Genel Başkan Ercan Sadık İpekçi'ye isyan eden TGS İstanbul Şube Başkanı Rüya Özkalkan, İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Nuray Özgürel, Mali Sekreter Şehriban Kıraç ve TGS Genel Sekreteri Sergül Keskin bu görevlerinden istifa ettiler.



İstifa dilekçelerini sendika yönetimine veren sendikacıların, grevi baltalamakla suçladıkları İpekçi'yi Sabah-atv yönetimi ile greve karşı yakın ilişki içine girmekle eleştirdikleri ve bazı "istismar" iddialarını dile getirdikleri öğrenildi.





