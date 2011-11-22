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Dünya

Gazeteciler New York polisini şikayet etti NEW YORK (A.A)

22 Kasım 2011 09:38

-Gazeteciler New York polisini şikayet etti NEW YORK (A.A) - 22.11.2011 - New York'ta gelir dağılımı eşitsizliğini ve Wall Street'i protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcilerini takip eden gazeteciler, New York Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarını şikayet etti. AP, New York Times, New York Post, Daily News, Dow Jones, Reuters, NBC, WNBC-TV gibi medya kuruluşları ve çeşitli gazeteci birlikleri, New York polisinin kendilerine, protestocuları izleme konusunda serbestlik vermediklerini, aralarından bazılarını tutukladıklarını belirterek New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmek istediklerini belirttiler. Gazeteciler, New York Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Paul Browne'a yazdıkları mektupta, özellikle 15 Kasım'da eylemcilerin kaldıkları Zuccutti Parkı'nın polis tarafından boşaltılması sırasında polisin, sadece işlerini yapmaya çalışan gazetecilere son derece düşmanca davrandığını, onlara olayları izleme özgürlüğünü vermediğini, bazılarını tartakladıklarını ve bazılarını da tutukladıklarını belirttiler.

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