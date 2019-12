Gazeteciler meydanlara iniyor!

T24

Meslektaşları tutuklu gazeteciler için sokaklara döküldü - GALERİ

Gazetecilere Özgürlük Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Platformu oluşturan örgüt temsilcilerinin 8 Martta Türkiye Gazeteciler Sendikası genel merkezinde toplanarak, son haftalarda gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerle ilgili gelişmeleri değerlendirdiği ve medya üzerindeki baskıların nedenlerini tüm ayrıntılarıyla görüştükleri belirtildi. Platform üyelerinin genel itibarıyla, herkesi ürküten bir tabloyla karşı karşıya kalındığı konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilerek, platform üyelerinin sadece gazetecilerin kendi özgürlüklerini değil, tümüyle halkın haber alma özgürlüğünü engelleyen genel bir sorunla karşı karşıya olunduğu görüşünde birleştiği ve bu sorunun hem kanunlardan hem de uygulamadan kaynaklandığına işaret ettikleri kaydedildi.Platformu oluşturan meslek örgütlerinin, gazeteciler ve yayın kuruluşları arasındaki fikir ayrılıklarını ön plana çıkarmadan, tüm gazeteciler ve yayın kuruluşları için ayrımsız özgürlük talep etme kararlılığında olduklarına işaret edilerek, özgürlüğün sadece gazetecilere bir ayrıcalık olarak değil, halkın haber alma hakkının bir aracı olarak talep edildiği vurgulandı.''Platform cezaevlerinde 10'u kadın olmak üzere toplam sayıları 68'e ulaşan gazetecilerin, bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını talep etmektedir'' ifadelerine yer verilen açıklamada, Türk Ceza Kanununda ''gizliliğin ihlali'', ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''gazetecilik faaliyeti dolayısıyla belge ve bilgi bulundurma'' gibi hükümler başta olmak üzere, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm maddelerde değişiklik yapılması istendi.Açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun özellikle ''terör örgütü propagandası'' ve ''terörle mücadele edenlerin hedef gösterilmesi'' ile ilgili hükümleri ile internet sitelerine, sosyal bloglara erişimin engellenmesine, telefon dinlemesine ve her türlü iletişimin izlenmesine olanak sağlayan yasa maddelerinin, mutlak surette değiştirilmesini talep edildi. Platform açıklamasında, bütün bu yasal düzenlemeler için yasa tasarıları hazırlanırken, gazeteci meslek örgütlerinin görüşlerinin alınmasını istediğini de belirtti.Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun ayrımsız, herkes için, her fikirdeki gazeteci ve medya kuruluşu için özgürlük amacıyla etkinliklerini sürdüreceği, yargılanan gazetecilerin duruşmalarını izlemeye devam edeceği, cezaevlerindeki gazetecilerin ziyaret edilmesini gündeminde tutacağı bildirildi. Cezaevlerindeki gazetecilerin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması, ceza kanunlarında, ceza muhakemesi usul kanunlarında, Terörle Mücadele Kanununda, iletişim özgürlüğünü engelleyen diğer kanunlarda değişiklik yapılması talebiyle 13 Martta saat 12.00'de İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda buluşularak, Taksim Meydanı'na kadar yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.Ankara'da, 20 Martta basın açıklaması düzenleneceğine dikkat çekilerek, 13-20 Mart tarihleri arasında da gazeteci cemiyetleri tarafından her gün farklı illerde basın açıklamaları yapılacağı anlatıldı.