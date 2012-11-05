Gazeteciler meslektaşları için yürüdü

Avrupa'nın bir çok kentinde de eş zamanlı yapılan eylem nedeniyle İstanbul Beyoğlu'nda Tünel önünde toplanan gazeteciler Taksim Meydanı'na yürüdü. Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun çağrısı ile "Gazetecilik İçin Ayağa Kalk Günü" nedeniyle bir araya gelen gazeteciler, tutuklu meslektaşlarının fotoğraflarını taşıdı.

"Özgür basın olmadan, özgür toplum olmaz" yazılı pankart açan gazeteciler, "Ölüm haberi yapmak istemiyoruz", "Editoryal bağımsızlık için ayağa kalk", "Sendikal özgürlük için ayağa kalk", "Medyada kıyıma son" dövizler taşıdı.

74 gazeteci cezaevinde

Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Platform adına dönem başkanı ve ÇGD Genell Başkanı Ahmet Abakay tarafından okunan açıklamada Türkiye cezaevlerinde 74 gazetecinin tutuklu bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Yürürlükte tutulan, darbe dönemlerinde, olağanüstü hal dönemlerinde uygulanan Terörle Mücadele Yasası başta olmak üzere birçok yasa ile iktidarı hedef alan en sıradan eleştiriler, uyarılar bile terör örgütü propagandası ya da terör örgütü üyesi kapsamında yorumlanmakta, cezaevleri gazeteciler ile doldurulmaktadır" denildi.

Özgürlük istediler

Cezaevlerindeki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını isteyen Abakay, şöyle konuştu: "Gazetecilere Özgürlük Platformu olarak, hem iktidarın hem yargı kurumunun yetkililerini basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, cezaevlerindeki gazeteci meslektaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmaları konusunda duyarlı olmaya, gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz."

Abakay, Suriye'de tutuklu bulunan kameraman Cüneyt Ünal ile Ürdünlü muhabir Fehmi Kadumi'nin serbest bırakılmasını da istedi.

Açlık grevleri

Cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çeken Abakay, "Gazeteciler, yayıncılar olarak yıllardır ölen, öldürülen, şehit edilen vatandaşlarımızın haberlerini yahmaktan yorulduk. Bunlara bir de cezaevlerinde, açlık grevlerinde yaşamını yitirenlerin ölüm haberlerini eklemek istemiyoruz. Bu konuda hükümet yetkililerinin cezaevlerinden yükselen soruna, sese kulak vermelerini bekliyoruz" dedi.