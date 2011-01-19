-GAZETECİLER KENDİ YASEMİN DEVRİMLERİNİ BAŞLATTI TUNUS (A.A) - 19.01.2011 - Tunus'ta devrik Zeynelabidin Bin Ali rejiminde susturulan gazeteciler, çalıştıkları kurumlarda yönetim kadrolarının gidişini isteyemeseler de, yazı işlerinde editoryal çizgiyi ele alarak, kendi Yasemin devrimlerini başlattı. Eski rejime yakınlığıyla tanınan devlet medyasında daha önce hiç görülmeyen biçimde redaksiyon komiteleri kurulurken, Bin Ali döneminde saygınlığıyla tanınan ancak Bin Ali'nin yakın çevresindekilerin talimatlarıyla yönetilir hale gelen La Presse'nin çalışanlarından gazeteci Fevziye Mezzi, ''Bundan böyle editoryal çizgimizi biz belirliyoruz'' açıklamasında bulundu. Mezzi, biri La Presse, diğeri de aynı gruba ait Essafaha için olmak üzere 2 redaksiyon komitesi kurulduğunu, grubun Genel Müdürüne ise ''şirketin işleyişini garanti altına almak için çek imzalayan kişi rolünün verildiğini'' anlattı. Yasemin Devrimi'nin yaşayan Tunus'ta medyadaki değişimin ilk izi, 23 yıllık iktidarını bırakan Bin Ali'nin ülkeyi terk ettiği cuma günü Tunis7 kanalının logosunun değiştirilmesi oldu. Logodaki 7, Bin Ali'nin darbeyle iktidarı ele geçirdiği 7 Kasım 1987'ye atıfta bulunuyordu. Devlet televizyonu, ulusal renkler olan kırmızı ve beyaz fonuyla yeni logosunu oluştururken, kanalın çizgisi de tamamen değişmiş durumda bulunuyor ve eski muhaliflere ve sokaktaki insanlara söz veriliyor. Devlet radyosu RTCI'nin muhabiri Kerime, ''Bugün hiç sansür yok. Ama gerçekleri doğrulamak için bilgileri süzüyoruz. Yönetim ekibi burada ama gazetecilik mesleğimizi icra etmemize ses çıkarmıyorlar'' ifadesini kullandı. Eski rejime yakın bir başka basın grubu Maison El Enver'de haber müdürleri yok ama gazeteciler görevlerinin başında. Resmi ajans TAP'da ise bir dalgalanmadan sonra, Genel Müdür yerini korurken işleri redaksiyon ele almış bulunuyor. Bin Ali'nin yakınlarına ait Radyo Mozaik FM'de yönetim, gazeteciler ve çalışanlar yazılı bir açıklamada bulunarak, ''Her görüşten Tunusluların sesini duyurmak için editoryal çizgiye el koyduk'' ifadesini kullandı. Geçiş hükümeti, haberde ''tam özgürlük'' ilan ederken, Tunuslu gazeteciler de, sorumluluk duygusuyla bu yeni özgürlüğün tadını çıkarıyorlar.