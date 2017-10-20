Gazeteciler Irak'ta çatışmanın ortasında kaldı

Bölgedeki Anadolu Ajansı (AA) ekibi ve Türk gazeteciler, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında tam kontrolü sağlayan Irak güvenlik güçlerinin Erbil-Kerkük karayolu üzerindeki Peşmerge mevzisine saldırısı sırasında çatışmanın ortasında kaldı.

Kısa sürede 10'dan fazla havan topunun düştüğü noktada gazeteci grubundan yaralanan olmazken, etrafa saçılan şarapnel parçalarından dolayı AA ekibinin aracı zarar gördü.

Gazeteciler daha sonra kendi imkânlarıyla siper alıp önce yaya olarak ardından araçla güvenli bölgeye geçti.

Çatışmanın ortasında kalan AA ekibinden İdris Okuducu, şunları anlattı:

"İlk önce durum normal gibi gözüküyordu ancak Peşmerge mevzilerine saldırılar birden başladı. Neye uğradığımızı anlamadık. Hemen siper alıp havan toplarının şarapnellerinden korunmaya çalıştık ancak etrafımızdaki Peşmergelerin yaralandığını görünce ilk fırsatta güvenli bölgeye geçtik. Çatışma çok şiddetliydi. Silah sesleri ve top sesleri hiç kesilmedi."

Irak güçlerinin saldırısında yaralanan Peşmergelerin askeri araçla Erbil'deki hastaneye sevk edildiği de belirtildi.