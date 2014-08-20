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Deutsche Welle

Gazeteciler için en tehlikeli ülke

ABD’li gazetecinin İD militanları tarafından infaz edildiğini içeren video kriz bölgelerinin gazeteciler için ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Peki, en tehlikeli ülke neresi?

20 Ağustos 2014 19:33


Gazeteci James Foley'in 2012 yılında kaçırıldığı Suriye, yıllardır gazeteciler için en tehlikeli ülke olarak kabul ediliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün verilerine göre bu yıl Suriye'de görev başında 9 gazeteci görevi başında öldürüldü. Bu rakamla Suriye en fazla gazetecinin öldürüldüğü ülkeler sıralamasında başı çekiyor. Foley'in nerede öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

Suriye'de 2013 yılında 10, 2012 yılında 17 gazeteci öldürülmüştü. Suriye, örgütün basın özgürlüğü listesinde ise 180 ülke arasında 177'inci sırada bulunuyor.

Filistin de tehlikeli

Şu anda Filistin bölgesinin de çok tehlikeli olduğu kaydediliyor. İsrail'in temmuz ortasında başlattığı kara harekâtının ardından 7 gazetecinin öldüğü bildirildi. Ukrayna'da yıl içinde hayatını kaybeden gazeteci sayısı ise 4. Irak ve Filipinler'de ise 3'er gazeteci görev başında öldürüldü.

Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya'da da bu yıl ikişer gazetecinin öldürüldüğü açıklandı.

Dünya genelinde 2014 yılında şu ana dek ölen gazeteci sayısı toplam 43 olarak bildirildi. 2013 yılında 71, 2012'de ise 88 gazeteci ölmüştü. 2012 yılındaki rakam 1995 yılından sonra kaydedilen en yüksek ölü sayısı olarak addediliyor. Somali, Pakistan, Hindistan ve Meksika da gazeteciler için tehlikeli ülkeler arasında gösteriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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