'Gazeteciler için ayağa kalk' yürüyüşü

"Gazeteciler için ayağa kalk" günü kapsamında Gazetecilere Özgürlük Platformu üyesi bir grup, Galatasaray Meydanı'ndan Taksim'e yürüdü.
Galatasaray Lisesi önünde toplanan Gazetecilere Özgürlük Platformu üyesi bir grup, "Adalete yürüyoruz" pankartı açtı.
Grup adına açıklama yapan dönem başkanı Ahmet Abakay, 5 Kasım'ın, Avrupa'da "Gazeteciler için ayağa kalk" günü olarak ilan edildiğini belirttti. Abakay, tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.
Gruptakiler, açıklamanın ardından her 5 dakikada birer adım atarak, Taksim Meydanı'na doğru yürüdü.