T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazeteciler Hama'dan sonra Deyr Ez Zur'da DEYR EZ ZUR (A.A)

17 Ağustos 2011 15:37

-Gazeteciler Hama'dan sonra Deyr Ez Zur'da DEYR EZ ZUR (A.A) - 17.08.2011 - Suriye'de yerli ve yabancı gazeteciler, Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin rehberliğinde, uzun zamandır yönetim karşıtı olayların devam ettiği Deyr ez Zor kentine götürüldü. Konvoyumuz tam şehre girerken, şehirden çıkmaya hazırlanan askeri birlikleri gördük. Ordu konvoyunda tanklar vardı. O noktada bekleyen kalabalık, askerlere sevgi gösterisinde bulunuyordu. Beşşar Esad ve rejimi destekleyen sloganlar attılar. Askeri birliklerin kentten ayrılmaya başlamasından sonra gazeteciler, yetkililer eşliğinde şehrin içindeki Fırat Hastanesinin önüne gitti. Basın mensuplarını taşıyan otobüsleri gören bir grup vatandaş da burada Beşşar Esad ve ordu yanlısı sloganlar attı. Sessizliğin hakim olduğu Deyr ez Zur sokaklarında çok az sayıda insan vardı, bir çok işyeri kapalıydı. Kent merkezinde çok sayıda askeri kontrol noktası göze çarpıyordu. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Kentteki operasyonu yöneten üst düzey bir askeri yetkili, basın mensuplarına, "Silahlı gruplara karşı faaliyet gösteren ordu birlikleri görevini tamamlayarak kışlalarına geri döndü" dedi. Gazetecilerin kentteki bazı ibadet yerlerine saldırı yapıldığı şeklindeki iddiaları sorması üzerine yetkili, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade etti. Şehrin merkezindeki Basil Meydanı'na giden gazetecilere burada görüntü ve fotoğraf çekmesine ve halkla röportaj yapmasına izin verildi.  İsminin Muhammed olduğunu söyleyen bir Suriyeli bana yaklaşarak, nereli olduğumu sordu. "Türkiye'den geldik" cevabı üzerine vatandaş fotoğrafının çekilmemesi ve sesinin kaydedilmemesi şartıyla şunları söyledi:  "Burada Teravih namazından sonra her gün şiddet içermeyen gösteriler düzenliyorduk. Yaklaşık dört aydır süren gösterilerin giderek daha da kitlesel hale dönüşmesinin ardından ordu kente girdi ve operasyonlar düzenlemeye başladı. Ama gösterilerimiz her zaman için barışçı nitelikteydi. Bırakın silahlı kişileri, aramızda çakı taşıyan bile yoktu."  Daha sonra Muhammed isimli şahıs bizi Osman Bin Affan Camisi'ne götürdü ve kısmen yıkılan minaresini ve hasar görmüş cami duvarlarını gösterdi. Gösteriler sırasında ordunun ibadet yerlerini de hedef aldığını iddia eden Muhammed, "Osman bin Affan Camisi ve kentte bulunan başka camilere saldırı oldu. Osman bin Affan Camisi'nin minaresi yıkıldı" diye konuştu. Ben diğer gazetecilerin arasında döndükten sonra, Kasım adlı bir diğer kent sakini yaklaştı. İnsanların takip edilme korkusuyla konuşmadığını belirten Kasım, "Yetkililer sizi neden buraya getirdi? Asıl operasyonların yapıldığı yerlere götürmediler. Osman bin Affan Camisi'ne neden gitmiyorsunuz?" dedi. Bu konuyu Deyr ez Zur Valisi Semir el Şeyh'e sorduk. Vali, caminin minaresiyle ilgili olarak, "minareden güvenlik güçlerine ve askerlere ateş açıldığı için, askerlerin karşılık verdiğini" söyledi. Camideki hasarın sebebini de böyle açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24