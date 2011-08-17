-Gazeteciler Hama'dan sonra Deyr Ez Zur'da DEYR EZ ZUR (A.A) - 17.08.2011 - Suriye'de yerli ve yabancı gazeteciler, Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin rehberliğinde, uzun zamandır yönetim karşıtı olayların devam ettiği Deyr ez Zor kentine götürüldü. Konvoyumuz tam şehre girerken, şehirden çıkmaya hazırlanan askeri birlikleri gördük. Ordu konvoyunda tanklar vardı. O noktada bekleyen kalabalık, askerlere sevgi gösterisinde bulunuyordu. Beşşar Esad ve rejimi destekleyen sloganlar attılar. Askeri birliklerin kentten ayrılmaya başlamasından sonra gazeteciler, yetkililer eşliğinde şehrin içindeki Fırat Hastanesinin önüne gitti. Basın mensuplarını taşıyan otobüsleri gören bir grup vatandaş da burada Beşşar Esad ve ordu yanlısı sloganlar attı. Sessizliğin hakim olduğu Deyr ez Zur sokaklarında çok az sayıda insan vardı, bir çok işyeri kapalıydı. Kent merkezinde çok sayıda askeri kontrol noktası göze çarpıyordu. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Kentteki operasyonu yöneten üst düzey bir askeri yetkili, basın mensuplarına, "Silahlı gruplara karşı faaliyet gösteren ordu birlikleri görevini tamamlayarak kışlalarına geri döndü" dedi. Gazetecilerin kentteki bazı ibadet yerlerine saldırı yapıldığı şeklindeki iddiaları sorması üzerine yetkili, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade etti. Şehrin merkezindeki Basil Meydanı'na giden gazetecilere burada görüntü ve fotoğraf çekmesine ve halkla röportaj yapmasına izin verildi. İsminin Muhammed olduğunu söyleyen bir Suriyeli bana yaklaşarak, nereli olduğumu sordu. "Türkiye'den geldik" cevabı üzerine vatandaş fotoğrafının çekilmemesi ve sesinin kaydedilmemesi şartıyla şunları söyledi: "Burada Teravih namazından sonra her gün şiddet içermeyen gösteriler düzenliyorduk. Yaklaşık dört aydır süren gösterilerin giderek daha da kitlesel hale dönüşmesinin ardından ordu kente girdi ve operasyonlar düzenlemeye başladı. Ama gösterilerimiz her zaman için barışçı nitelikteydi. Bırakın silahlı kişileri, aramızda çakı taşıyan bile yoktu." Daha sonra Muhammed isimli şahıs bizi Osman Bin Affan Camisi'ne götürdü ve kısmen yıkılan minaresini ve hasar görmüş cami duvarlarını gösterdi. Gösteriler sırasında ordunun ibadet yerlerini de hedef aldığını iddia eden Muhammed, "Osman bin Affan Camisi ve kentte bulunan başka camilere saldırı oldu. Osman bin Affan Camisi'nin minaresi yıkıldı" diye konuştu. Ben diğer gazetecilerin arasında döndükten sonra, Kasım adlı bir diğer kent sakini yaklaştı. İnsanların takip edilme korkusuyla konuşmadığını belirten Kasım, "Yetkililer sizi neden buraya getirdi? Asıl operasyonların yapıldığı yerlere götürmediler. Osman bin Affan Camisi'ne neden gitmiyorsunuz?" dedi. Bu konuyu Deyr ez Zur Valisi Semir el Şeyh'e sorduk. Vali, caminin minaresiyle ilgili olarak, "minareden güvenlik güçlerine ve askerlere ateş açıldığı için, askerlerin karşılık verdiğini" söyledi. Camideki hasarın sebebini de böyle açıkladı.