-Gazeteciler Hama'da HAMA (A.A) - 11.08.2011 - Suriye ordusunun tankları ve ağır silahları çektiğini açıklamasının ardından bu ülkeye geçen gazeteciler, Suriyeli yetkililerin rehberliğinde Babel Hava Sınır Kapısından Halep güzergahını takip ederek Hama'ya geldi. Hama'nın girişinde çok sayıda güvenlik noktasında araç ve kimlik kontrolü yapılırken, şehre giriş çıkışların kontrol altında olduğu görülüyor. Suriyeli yetkililer, gazetecileri Hama'nın değişik noktalarına götürecekler. Halep'ten Hama'ya giden yol boyunca Babel Hava Sınır Kapısı ile Halep arasında bulunan kontrol noktaları dikkati çekerken, kontrol noktalarındaki yetkililer gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi. Gazeteciler kontrol noktasında yaklaşık yarım saat bekletildi. Yollarda akaryakıt istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu, akaryakıtın halka sınırlı olarak verildiği, istasyonlarda kaçak mazot satıldığı görüldü. Kaçak mazot satan kişiler, gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi. Halep ile Hama arasında Muarat El Numan adı verilen bölgeden itibaren Hama'ya kadar yol kenarlarında, ağaçların altında ve tepelerde toplanan çok sayıda tank ve askeri aracın beklediği görülüyor. Suriyeli yetkililer, gazetecileri Hama'ya daha kısa olan İdlib yolu yerine Halep üzerinden götürürlerken, daha uzun güzergahın kullanılmasının nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar.