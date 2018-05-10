T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteciler Cemiyeti Başkanları Çanakkale'de buluşuyor

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla, kentte bir araya gelecek olan 80'e yakın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, 2018 Troya Yılı kapsamında yerel basının sorunlarını ele alacak

10 Mayıs 2018 20:54

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Gazeteciler Cemiyeti\'nin organizasyonuyla, kentte bir araya gelecek olan 80\'e yakın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, 2018 Troya Yılı kapsamında yerel basının sorunlarını ele alacak. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak.
Türkiye\'nin en büyük mesleki kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu\'nun (TGK) 15\'inci Başkanlar Toplantısı 12-13 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale\'de gerçekleştirilecek. Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2018 Troya Yılı çerçevesinde düzenlenecek olan başkanlar toplantısına 80 civarında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı katılacak. Başkanlar toplantısı 12 Mayıs Cumartesi Günü saat 10.00 Kolin Otel’de başlayacak. Öğleden sonra da Troya Antik Kenti ve Assos Antik Kenti gezilecek. 13 Mayıs Pazar Günü, Çanakkale Boğazı turunun ardından Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve üyeleri Gelibolu Tarihi Alanı’ndaki şehitlik ve savaş alanlarını ziyaret edecek. Aynı günün akşamında ise Kolin Otel’de gala yemeği düzenlenecek.
ÇANAKKALE\'DE İLK OLACAK
Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, bu organizasyon\'un Çanakkale\'de ilk defa düzenleneceğini söyledi. 2018 Troya Yılı olması nedeniyle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısını Çanakkale’de yapma kararı aldıklarını belirten Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, şöyle konuştu:
\"Bu yıl Çanakkale için çok önemli bir yıl. Troya Yılı ile Çanakkale’mizin adını ülke genelinde ve dünya çapında duyurmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çanakkale’de Valiliğimiz öncülüğünde yapılan etkinliklere biz de Gazeteciler Cemiyeti olarak katkı sunmak istedik. Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Çanakkale’de yapma kararı aldık. 8 Gazeteciler Federasyonu ile 80 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve temsilcisinin katılacağı toplantıda medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Ayrıca Şehitlik gezisi ve Troya Antik Kenti ziyaretleri gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gazeteciler, kendi şehirlerine döndüklerinde ise gazete, dergi ve televizyonlarında Çanakale\'yi, Troya’yı ve 2018 Troya Yılı’nı anlatacak. Bu sayede bizlerde bu önemli yılın tanıtımına katkı sunacağız.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZDHAÇANAKKALE Gazeteciler CemiyetiCemiyeti Başkanı2018 Troya YılıKentinTürkiyeTürkiye Gazeteciler Konfederasyonu TGKBaşkanlar ToplantısıMayısGazeteciler CemiyetiTroya YılıGazeteciler Cemiyeti Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24