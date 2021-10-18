Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: Halkın haber alma hakkına zarar verecek yasal düzenleme girişimi sürüyor

Gazeteciler Cemiyeti, "Özgürlük için Basın - Eylül 2021" raporunu açıkladı. Rapora göre, eylül ayı sonu itibariyle 27’si hükümlü ve 26’sı tutuklu olmak üzere toplam 53 gazeteci hapiste. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, önceki aylara göre hapisteki gazeteci sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Bilgin, “Sosyal medyada dezenformasyon ve yalan haber yayılımını önlemek” gerekçesiyle hazırlanan yasayı hatırlattı. Gazetecilik mesleğinde haberin doğrulanmış bilgilerle hazırlandığını belirterek, “Bu bakımdan ‘yalansa haber olmaz, haber ise yalan olmaz’ diyoruz. Dolayısıyla sorgulayarak gazetecilik mesleğini layığıyla yapmaya gayret eden meslektaşlarımız üzerine gölge düşürmeyi amaçlayan tartışmaları endişeyle takip ediyoruz” dedi.

Bilgin’in açıklaması şöyle:

“Yaz döneminde memleketimizi, bizleri adeta kahredercesine orman yangınları ve sel felaketleri ardı ardına yaşandı. Bu dönemde demokratik tüm ülkelerde olduğu üzere varsa eksiklikler, yanlışlıklar nedeniyle hükümete yönelik sorular gündemdeydi. Ancak sorular ve eleştiriler iktidarı rahatsız ederken demokrasi gereği şeffaf yanıtlar yerine toplumsal muhalefeti hedef alan tutum alındığı görüldü. Bu tutum kapsamında gazetecilik mesleğini daha fazla zedeleyecek, halkın haber alma hakkına zarar verecek yasal düzenleme girişimi sürüyor. Umuyoruz aklı selim ile Türkiye’nin uluslararası arenada da demokratik ülkeler kategorisinde yer almasını tartıştıracak adımlar atılmaz.”