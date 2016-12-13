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Dünya
Deutsche Welle

Gazeteciler BM'den koruma istiyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler, BM'den gazetecilerin korunması için çalışan özel bir temsilci tayin etmesini istedi

13 Aralık 2016 20:17

Sınır Tanımayan Gazeteciler, dünya genelinde tehdit altındaki gazetecilerin korunması amacıyla bir "Birleşmiş Milletler Gazetecileri Koruma Özel Temsilcisi" görevlendirmesini istedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, bu temsilcinin BM üyesi ülkelerin, BM'nin insan hakları kurumlarına ve devletler hukukuna bağlı kalıp kalmadığını kontrol etmesi, tehlikeli durumlarda erken uyarı sistemi görevi görmesi gerektiğini savundu.

"Kağıt üzerinde kalmamalı"

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in talebine Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall da destek verdi. Überall, kriz bölgelerinden haber geçen gazetecilerin güvenliği ve fiziksel bütünlüğünün korunmasına ilişkin BM kararlarının sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirtti.

Überall, "kriz bölgelerinde de devletler hukukunun uygulanabilmesi için en yüksek düzeyde, BM nezdinde bir temsilciye ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.

"Rekor" Türkiye'de

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in verilerine göre dünya genelinde 348 medya mensubu mesleği nedeniyle cezaevinde. Örgüt, bunun bir önceki yıla göre yüzde 6'lık artış anlamına geldiğine dikkat çekti.

En fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke ise Türkiye. Örgütün açıkladığı raporda Türkiye'de 100'den fazla medya mensubunun hapiste bulunduğu, aralarından 41 kişinin doğrudan mesleğiyle ilgili olarak tutuklandığının anlaşıldığı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/HS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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