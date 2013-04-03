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Gazeteciler: Bizi de dinliyorlar

Meclis Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri gazetecilere, "Telefonlarınız dinleniyor mu?" diye sordu

03 Nisan 2013 13:44

Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen gazeteciler de telefonlarının dinlendiğini düşünüyor.
 
Ercan Gürses'in ntvmsnbc'deki haberine göre, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, "Konuştuğumuz kişilerin dinlenme ihtimalleri yüksek. Buna göre konuşuyoruz" dedi.

Bila, haber için aradıklarının anlaşılması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da telefonlarının dinlendiği inancında. Müderrisoğlu, "Haber kaynaklarımız, dinlendiklerinden çekiniyor ve yüz yüze randevu istiyorlar" dedi.

Komisyon üyesi milletvekillerinden AKP'li Yılmaz Tunç gazetecilere, "BDP, Öcalan görüşmesinin kaynağı açıklanmalı mı?" diye sordu.

Fikret Bila ve Okan Müderrisoğlu, kaynağın gizli tutulmasını doğru bulduklarını dile getirdi.

Komisyon toplantısına katılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Bülent Korucu, yasadışı dinleme ve kayıtların, kamu yararı gözetilerek yayınlanabilmesini savundu.

Komisyon Başkanı Zeyid Aslan'ın, yasadışı dinlemelerin önlenmesi için önerdiği nano teknoloji telefon kılıfları da gündemdeydi.

AKP'li Bilal Uçar, yeni aldığı "dinleme önleyici kılıfı", BDP'li Hasip Kaplan'a ayrıntılarıyla anlattı.

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