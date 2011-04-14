-GAZETECİLER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN YÜRÜDÜ İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Gazeteciler Ahmet Şık ile Ertuğrul Mavioğlu hakkında, "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan açılan davanın Kadıköy Adliyesindeki duruşması öncesinde yürüyüş düzenlendi. Kadıköy Altıyol'daki Boğa Heykeli önünde "Yansak da dokunacağız" pankartı arkasında toplanan gazeteciler, "Şiirden, kitaptan bomba olmaz Başbakan", "Ahmet, Nedim onurumuzdur" şeklinde sloganlar atarak, yağmur altında Bahariye'deki adliye binasına kadar yürüdüler. Yürüyüşü gerçekleştiren gazeteciler adına basın açıklamasını okuyan Can Dündar, "İleri demokrasi" diye ifade edilen bir ülkede yaşanıldığını belirterek, 57'den fazla gazetecinin tutuklu olarak cezaevinde yattığını, 4 binden fazla gazetecinin de davasının sürdüğünü söyledi. Şık ile Mavioğlu'nun kontrgerilla ve Ergenekon'u anlatan kitapları nedeniyle yargılandıklarını dile getiren Dündar, eserin iki yazarından biri olan Mavioğlu'nun yanlarında olduğunu, diğer yazar Ahmet Şık'ın ise "Bu kitaplarda deşifre ettiği Ergenekon örgütüne üye olmak" iddiasıyla 6 Marttan bu yana cezaevinde bulunduğunu anımsattı. Şık ile beraber tutuklanan gazeteci Nedim Şener'in de halen cezaevinde olduğunu ifade eden Dündar, iddia makamının "elimizde deliler var" demesine rağmen, henüz bu delillerin görülmediğini söyledi. Şık ile Şener'in gazetecilik faaliyetlerinin sorgulandığını kaydeden Dündar, "Gazetelerin basılıp, bilgisayardaki dosyaların silindiği, basılmamış kitapların toplatılıp yok edildiği, telefonların dinlenip elektronik postaların izlendiği bir ülke, yalnız gazeteciler için değil, özgür düşünceye sahip herkes için güvenilir olmaktan çıkmıştır. Türkiye her geçen gün polis devleti haline geliyor. İtiraz eden herkesin Ergenekon, KCK ya da Devrimci Karargah bohçasına atılması memleketteki korku iklimini yaygınlaştırıyor" şeklinde konuştu. Dündar, "Bir şiir okuduğum için beni hapse attılar" diyen bir Başbakanın yönettiği bu ülkede, insanların kitap yazdıkları için cezaevine konulduğunu anlatarak, "Biz Türkiye'nin karanlık geçmişinin aydınlatılmasını istiyoruz. Derin devletin tarihe gömülmesini istiyoruz. Darbelerle hesaplaşmak istiyoruz. Bir nebze olsun tereddüt duymadan... Ama bugün yapılanlar, Ergenekon-derin devlet yöntemlerinin hala kullanıldığını gösteriyor. Basın özgürlüğü herkese lazım. Adalet de herkese lazım olacak" dedi. Gerçeklerin aydınlatılmasını istediklerini, gerçek kişilerin gerçek suçları nedeniyle yargılanmasını beklediklerini de ifade eden Dündar, herkese eşit mesafede duran bir adalet istediklerini ve "yansalar da dokunacaklarını" söyledi. Yürüyüşe, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri ile çok sayıda gazeteci katıldı. Yürüyüşe katılanların bir bölümü, gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu'na destek vermek amacıyla adliyede bekleyişini sürdürürken, bazıları açıklamanın ardından dağıldı.