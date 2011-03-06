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GAZETECİLER ADLİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI İSTANBUL (A.A)

06 Mart 2011 09:27

-GAZETECİLER ADLİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasını protesto eden meslektaşları, Beşiktaş Adliyesi önünde oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı. Gazeteciler, Şener ve Şık'ın sorguları süresince Beşiktaş Adliyesi önünde sabaha kadar bekleyerek meslektaşlarına destek verdiler. Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın adliyeden Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde çıkışı sırasında sloganlar atan gazeteciler, meslektaşlarını Metris Cezaevine götüren aracın ayrılmasının ardından yola oturarak, Çırağan Caddesi'ni trafiğe kapattı. Olayı izlemekle görevli gazeteciler de ellerindeki fotoğraf makinaları ve kameralarını bırakarak bir süre eyleme destek verdi. Gazeteciler, daha sonra olaysız dağıldı.

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