T24 LogoT24 Logo
Dünya

GAZETECİLER 4 GÜN GREV YAPACAK   ATİNA (A.A) ? 05.04.2011

05 Nisan 2011 19:26

-GAZETECİLER 4 GÜN GREV YAPACAK   ATİNA (A.A) – 05.04.2011 - Yunanistan'da, tüm basın-yayın çalışanlarının, "çalışma koşullarını ve işten çıkarmaları" protesto amacıyla 7, 8, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde genel grev kararı aldığı bildirildi. Yunanistan Gazeteciler Sendikası'ndan (ESİEA) yapılan açıklamada, tüm basın-yayın çalışanlarının meslek örgütlerinin genel kurullarının, 7 Nisan sabah saat 06 ile 11 Nisan saat 06 arasında gazetelerde, radyo ve televizyonlarda, Atina Haber Ajansı'nda, haber yoğunluklu internet sitelerinde, dergilerde ve gazete dağıtım şirketlerinde art arda iki kez 48'er saatlik iş durdurma kararı aldığı açıklandı. Meslek örgütlerinin kararlaştırdığı ortak eylem çerçevesinde, basın yayın çalışanlarından grev süresince yayın organlarına her türlü yazı ve görüntü teslim etmemeleri, daha önce hazırlanmış haber programlarının yayınlanmasına izin vermemeleri istenilen sendika açıklamasında, gazete ve televizyonların haber müdürlerine de, basın çalışanlarına bu konuda baskı yapmamaları çağrısında bulunuldu. Yunanistan'da basın çalışanların ilk kez gerçekleştireceği bu kadar uzun süreli grev süresince, ülkede tüm basın toplantıları ve benzeri etkinlikler iptal edilirken, kamu ve özel televizyon kanallarıyla radyo istasyonların haber yayınlarının tamamen durdurulacağı, ülke genelinde hiçbir gazetenin hazırlanmayacağı ve gazete bayilerinin raflarının dört gün süreyle boş kalacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24