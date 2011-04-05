-GAZETECİLER 4 GÜN GREV YAPACAK ATİNA (A.A) – 05.04.2011 - Yunanistan'da, tüm basın-yayın çalışanlarının, "çalışma koşullarını ve işten çıkarmaları" protesto amacıyla 7, 8, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde genel grev kararı aldığı bildirildi. Yunanistan Gazeteciler Sendikası'ndan (ESİEA) yapılan açıklamada, tüm basın-yayın çalışanlarının meslek örgütlerinin genel kurullarının, 7 Nisan sabah saat 06 ile 11 Nisan saat 06 arasında gazetelerde, radyo ve televizyonlarda, Atina Haber Ajansı'nda, haber yoğunluklu internet sitelerinde, dergilerde ve gazete dağıtım şirketlerinde art arda iki kez 48'er saatlik iş durdurma kararı aldığı açıklandı. Meslek örgütlerinin kararlaştırdığı ortak eylem çerçevesinde, basın yayın çalışanlarından grev süresince yayın organlarına her türlü yazı ve görüntü teslim etmemeleri, daha önce hazırlanmış haber programlarının yayınlanmasına izin vermemeleri istenilen sendika açıklamasında, gazete ve televizyonların haber müdürlerine de, basın çalışanlarına bu konuda baskı yapmamaları çağrısında bulunuldu. Yunanistan'da basın çalışanların ilk kez gerçekleştireceği bu kadar uzun süreli grev süresince, ülkede tüm basın toplantıları ve benzeri etkinlikler iptal edilirken, kamu ve özel televizyon kanallarıyla radyo istasyonların haber yayınlarının tamamen durdurulacağı, ülke genelinde hiçbir gazetenin hazırlanmayacağı ve gazete bayilerinin raflarının dört gün süreyle boş kalacağı belirtildi.