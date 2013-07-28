Gazeteciden General Sisi'ye ilan-ı aşk

Mısırlı gazeteci Gada Şerif, ülkede yönetime el koyan ordunun başında bulunan General Abdülfettah Sisi’ye hayranlığını El Masr El Yevm gazetesindeki köşesinde dile getirdi.

“Ey Sisi, bir göz kırp yeter” başlıklı yazıda Şerif şöyle yazdı: “Mısırlılar bu adamı delicesine seviyor. Dördüncü eş olarak bizi almak isterse emrindeyiz. Cariye olarak alsa vallahi itiraz etmeyiz. Bu şekilde şeriatı da uygulamış oluruz. Yobazların uygulamak istediği şeriattan daha iyidir. Sisi, 56 yıl önce Nasır’ın yaptığını başardı. Nasır, Sisi’nin bedeninde yeniden doğdu.”

Sisi’nin yanı sıra sözcüsüne de ilan-ı aşk eden eden Şerif, Sisi’nin cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda, önceki seçimde aday olanların bile ona oy vereceğini savundu.