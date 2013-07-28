T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazeteciden General Sisi'ye ilan-ı aşk

Mısırlı gazeteci Gada Şerif: Mısırlılar bu adamı delicesine seviyor. Dördüncü eş olarak bizi almak isterse emrindeyiz

28 Temmuz 2013 13:32

Mısırlı gazeteci Gada Şerif, ülkede yönetime el koyan ordunun başında bulunan General Abdülfettah Sisi’ye hayranlığını El Masr El Yevm gazetesindeki köşesinde dile getirdi.

“Ey Sisi, bir göz kırp yeter” başlıklı yazıda Şerif şöyle yazdı: “Mısırlılar bu adamı delicesine seviyor. Dördüncü eş olarak bizi almak isterse emrindeyiz. Cariye olarak alsa vallahi itiraz etmeyiz. Bu şekilde şeriatı da uygulamış oluruz. Yobazların uygulamak istediği şeriattan daha iyidir. Sisi, 56 yıl önce Nasır’ın yaptığını başardı. Nasır, Sisi’nin bedeninde yeniden doğdu.”

Sisi’nin yanı sıra sözcüsüne de ilan-ı aşk eden eden Şerif, Sisi’nin cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda, önceki seçimde aday olanların bile ona oy vereceğini savundu.

ETİKETLER

mısırsisicariye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24