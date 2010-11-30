Gazeteciden Clinton'a: 'Utanmayacak mısınız?'

T24 - Clinton ortaya çıkan belgelerin ardından, 'Ulusal güvenliğimiz için bir tehdit oluşturuyor. Diğer ülkelerle işbirliğimizi tehlikeye atıyor. Küresel terörle mücadelemize zarar verenlere karşı, dünyanın dört bir yanında ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu uluslaraarası topluma karşı bir saldırıdır. Ben eminim ki, Obama yönetiminin oluşturduğu ortaklıklar devam edecektir. Şimdiye kadarki ilerlemeden gurur duyuyoruz. ' şeklinde konuştu.



Bir gazetecinin "bu ifşaatlardan sonra meslektaşlarınızla görüşürken utanmayacak mısınız?" sorusu üzerine, Clinton şöyle dedi:



Ortaya çıkan durumdan üzgünüz. Pekçok meslektaşımla görüşme fırsatım olacak ilerleyen günlerde. Bazılarıyla zaten şimdiden görüşmeler başladı. Tabii ki bu bir kaygı yereten mesele. Biz kimsenin bu sızan belgelerden etkilenmesini, niyetlerimizden şüphe edilmesini istemeyiz. Önümüzde küresel bir takım zorluklar var. Bizler her fırsatı değerlendirmeye, dostlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.







ABD herhangi bir bilginin bu şekilde ifşa edilmesinden üzüntü duymaktadır. Resmi dış politkamız bu mesajlarla verilmez. Resmi dış politikamız, bizim açıklamalarımızdadır. ABD halkına ve ortaklarına şunu söylemek istiyorum; bu gilgiyi çalanlar için çok ciddi adımlar atıyoruz. Bir daha bu tür ihlallerin olmaması için sıkı tedbirler alıyoruz.



Burada övünülmesi gereken bir durum yoktur. Masum insanların hayatlarını tehlikeye atmakta övünülecek bir şey yoktur. Tarihte bunun örnekleri olmuştur. ABD'li diplomatlar uluslararası suçlara karşı, insan hakları için mücadele ediyor. Bu milyarlarca insanın yararınadır.



Her meslekte, insanlar birbirleriyle güvenerek bu gizli görüşmeleri gerçekleştirirler. Bu güven bir şekilde ihlal ediliyorsa, herkes tehlikededir demektir. Bu gizli iletişim kamunun çıkarınadır.



Gizli belgelerin bu şekilde çalınması, kamuya hizmet etmemektedir. Birkaç gündür meslektaşlarımla görüştüm, ortaklarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz.





