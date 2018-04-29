Gazeteci Zehra Doğan tutuklandı

Ekim ayında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Jin Haber Ajansı editörlerinden Zehra Doğan, Diyarbakır'dan Mardin'e ailesini ziyarete giderken yol kontrolünde tutuklandı.

Hakkında örgüt propagandası suçlamasından 2 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş cezası olan Doğan, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve güvenlik operasyonları sırasında ilçeden yaptığı haberlerden ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı gazeteci Doğan hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla dava açılmıştı.

23 Temmuz 2016'da Mardin'de gözaltına alınan Doğan, 4.5 aylık tutuklu kalmıştı.

Gazeteciliğinin yanı sıra ressam da olan Doğan, Nusaybin'de kaldığı dönemde, sokağa çıkma yasağı ve güvenlik operasyonlarıyla ilgili birçok resim yapmıştı.

Doğan'ın çizdiği resimler ve yaptığı sosyal medya paylaşımları örgüt propagandası olarak kabul edildi.

9 Aralık 2016'da örgüt propagandası ve örgüt üyeliği iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

İlk duruşmada Doğan'ın örgüt üyeliği suçlamasından beraatına, örgüt propagandası suçlamasından tutuksuz yargılanması kararı verilmişti.

Doğan'ın avukatı Kamuran Tanhan, müvekkilinin 21 Aralık 2015'ten 9 Aralık 2016 tarihine kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan, sokağa çıkma yasağı sırasında Nusaybin'deki bir çocuğun notlarını haberleştirmesinden, çizdiği bazı resimlerden 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın 2 Haziran'da onandığını söyledi.

Tanhan, bu tür paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu:

"Zehra Doğan sosyal medya paylaşımlarından dolayı ceza aldı. Eğer sosyal medya paylaşımları şiddete yol açmışsa anlaşılır ama böyle bir durum yok. Sosyal medya paylaşımından ceza verilmesi de kronik bir hal almaya başladı. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıran bu tür katı uygulamalar ise kamu üzerinde bir yük, hukuk için yüzkarasıdır."

Avukat Tanhan, Doğan'ın yargılandığı davada ceza alt sınırının bir yıl, üst sınırının beş yıl olduğunu, Zehra'ya üst sınıra yakın bir cezanın verildiğini söyledi.

Tanhan, Doğan'ın iddianamesinde yer almayan bazı sosyal medya paylaşımları ve resimlerinin de ceza için gerekçe gösterildiğini aktardı ve iddianamede yer almayan paylaşımların cezaya gerekçe gösterilmesinin ceza yasasına aykırı olduğunu savundu:

"Bu durum yasaya aykırı. 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacağız. Dava 3 ile 5 yıl sürebilir. Zehra'ya bir etkisi olmayabilir ama bu başvuru, adil bir yargılamanın tespiti için çok önemli. Zehra istifade edemese de bu tür kararların önünü alması için emsal olabilir."

Dicle Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Zehra Doğan, 2012 yılından beri JİN Haber Ajansı'nda muhabir ve editör olarak çalıştı. 'Ezidi Kadınların Çığlığı' haberiyle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Doğan, sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk günlerden itibaren başta Mardin olmak üzere bölgenin birçok yerinde görev yaptı.

Zehra Doğan 4,5 ay tutuklu kaldığı günlerde cezaevinde yaklaşık 60 tablo çizmiş, bu tabloları '141' adlı sergiyle Diyarbakır'da sergilenmişti.