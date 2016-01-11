Gazeteci Zafer Mutlu’nun babası Latif Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı

Vatan Gazetesi’nin eski sahibi Zafer Mutlu’nun babası, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucusu olan ve 91 yaşında hayatını kaybeden Latif Mutlu, Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra iş, medya ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.

İHA’nın haberine göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucusu ve Bilgi eğitim ve Kültür Vakfı’nın Onursal Başkanı olan Latif Mutlu, hayatını kaybetti. Mutlu için ilk olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde uğurlama töreni yapıldı. Ardından Teşvikiye Camii’ne cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Mutlu’nun oğlu Zafer ve Serdar, gelinleri Nüket ve Yasemin, torunları Cem, Deniz ve Naz taziyeleri kabul etti.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, işadamları Sedat Aloğlu, Cem Boyner ve Bülent Eczacıbaşı, gazeteci ve yazarlar Hasan Cemal, Güneri Cıvaoğlu, Ertuğrul Özkök ve Doğan Hızlan, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski Başbakan Yardımcısı Hüsemettin Özkan, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, İBB eski Başkanı Bedrettin Dalan ve sevenleri katıldı.

Kılıçdaroğlu cenazeyi taşıdı

Latif Mutlu için öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Namazın kılınmasının ardından Kılıçdaroğlu ve diğer katılanlar cenazeyi omuzlarına alarak cenaze aracına koydu. Ardından cenaze defnedilmek üzere Ulus Mezarlığı’na götürüldü.

Latif Mutlu hakkında düşüncelerini ifade eden Aydın Doğan, “Latif Mutlu beye Allah’tan rahmet diliyorum. Eğitime uzun yıllar güzel hizmetler verdi. Hatta hastalığının son dakikasına kadar sürekli çocuklarına eğitim için şunu da bunu da yapın diyerek ömrünü harcadı. Kendisini zaten yetişmiş bir eğitimciydi. Kendisiyle en son 1 yıl önce görüştüm. O zaman da benimle hep eğitimle ilgili konuştu. Aile içerisindeki tutumunun fazla bilmiyorum ama çocuklar da ona çok iyi evlatlık yaptılar. Oğlu Zafer 3 gün evvel çırpınıp duruyordu, yapabileceği bir şey yoktu. Allah rahmet eylesin” dedi.