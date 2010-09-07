-GAZETECİ YILMAZ ÖZDİL'E KOVUŞTURMA YOK DİYARBAKIR (A.A) - 09.07.2010 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun'da kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili yazısından dolayı suç duyurusunda bulunulan gazeteci Yılmaz Özdil hakkında, ''kovuşturma yapılmasına yer olmadığına'' karar verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 36 avukatın suç duyurusundan sonra başlattığı incelemesini tamamladı. Savcılık kararında, yazının ''düşünceyi açıklama hakkı ve eleştiri özgürlüğü'' kapsamında bulunduğu bildirildi. Kararda, şu ifadeler yer aldı: ''Soruşturmaya konu yazı bütünü itibariyle okunduğunda yazar Yılmaz Özdil'in 'suçu ve suçluyu övmek' ya da 'halkı etnik kökene bağlı olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' kastıyla hareket etmediğinin açıkça anlaşıldığı, yazarın ülkede yaşanan çelişkilerin ve farklı uygulamaların altını çizmek maksadıyla kinaye yoluyla kamuoyuna yansıyan bazı olayları karşılaştırdığı, eylemin gazetecilik mesleği gereğinden olarak düşünceyi açıklama hakkı ve eleştiri özgürlüğü kapsamında bulunduğu anlaşılmaktadır.'' Diyarbakır Barosuna kayıtlı 36 avukat, 15 Nisan 2010 tarihinde Ahmet Türk'e yapılan saldırıyla ilgili yazısından dolayı gazeteci Yılmaz Özdil hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.