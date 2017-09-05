Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci-yazar Erdoğan Tokmakçıoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun ölümünün ardından yayımladığı baş sağlığı mesajı şöyle:

Değerli meslektaşımız Erdoğan Tokmakçıoğlu'nu kaybettik. Gazeteci, yazar, şair kimliği ile uzun yıllar başarıyla hizmet veren Erdoğan Tokmakçıoğlu'nu hiç unutmayacağız. Tokmakçıoğlu'nun ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi. Erdoğan Tokmakçıoğlu, 5 Eylül 2017 Salı günü Levent Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Erdoğan Tokmakçıoğlu kimdir?

1934'te Sarayköy'de (Denizli) doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi ve DTCF Tiyatro Enstitüsü'nde öğrenim gördü. Ankara ve İstanbul'da birçok gazetede çalıştı. Yeni Günaydın ve Asabi gazetelerinde görev yaptı. Edebiyata şiirle başladı. İlk öyküsü Dolmuş, Türk Dili Dergisi Öykü Yarışması'nda derece alınca (1953) öyküye yöneldi. Çocuğun Biri adlı öyküsü Dünya Gazetesi Yarışması'nda birincilik kazandı (1954).1951'de ilk baskısı yapılan Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca adlı yapıtı yurtiçinde ve dışında geniş yankı uyandırdı. Kültür ve Dışişleri bakanlıklarının seçkisiyle yapıt, Bulgaristan'da Gobrova-836. Uluslararası Biennali'nde Türkiye'yi temsil etti. Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Çok sayıda kitabı olan Erdoğan Tokmakçıoğlu, evli ve iki çocuk sahibiydi. Basın Şeref Kartı taşıyordu.