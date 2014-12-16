Gazeteci Yakup Köse tutuklandı

28 Şubat döneminde 14 yaşındayken katıldığı bir eylemde gözaltına alınan ve 10 yıl cezaevinde kalan gazeteci Yakup Köse, cezaevinde bulunduğu dönemde Noel Baba isimli operasyonda görevlilere direndiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 7 yıl hapis cezası aldı.di.

Köse'nin eşi ve iki çocuğu da adliyeye geldi. Adliye önünde bekleyen Köse'nin yakınları, "'Yakup Köse'ye adalet'' ve ''Paralel yapı hesap verecek'' dövizleri taşıyıp, ''Yakup Köse onurumuzdur'' sloganı attı.

Gazeteci Köse cezaevine götürüldükten sonra yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Köse'nin avukatı Hamza Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ın 14 yaşında idam cezasına çarptırdığı müvekkilinin, dün gece itibarıyla 28 Şubat yargısının verdiği ve paralel yargının onadığı hukuksuz ceza sebebiyle iş yerinden evine giderken belediye otobüsünde gözaltına alındığını" söyledi.

Avukat Uçan, bu davanın "Türkiye hukuk tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve kamuoyu vicdanında taşınamaz hale geldiğini" savunarak, ''Normal hayatına ve gazetecilik mesleğine devam eden, ikametgahı ve iş adresi belli olmasına rağmen sanki kaçıyormuş gibi ibret olarak belediye otobüsü durdurulup, 10'dan fazla polis tarafından kaba kuvvet uygulanarak tutuklanan Yakup Köse, 28 Şubat yargısının verdiği cezayı 15 sene sonra çekmek için cezaevine girecek'' diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'ne ''adil yargılanma hakkının ihlali'' sebebiyle başvurduklarını kaydeden Uçan, dosyanın Adalet Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

Uçan, Anayasa Mahkemesi'nden gelecek olumlu bir kararı beklediklerini, bunun, toplum nezdinde kanayan bir yarayı saracağını düşündüklerini aktararak, şöyle konuştu:

''Yakup Köse, aldığı cezaya rağmen kaçan biri değil. 14 yaşında başlayan hukuksuzluk süreci, 2 çocuğu olan bir insanın halen yakasını bırakmış değil. Müvekkilim üzerinde kimliğinin bulunmadığını söyledi. Kimliğinin bulunmaması da söz konusu gözaltı işleminin rutin bir kontrol olmadığı manasına gelir. Belli bir kimlik kontrolünden sonra gözaltına alınmadı.''

Bandırma Asliye Ceza Mahkemesi'nce ''hürriyeti tahdit'' suçundan 6 yıl 8 ay hapse çarptırılan Köse'nin cezası, 25 Ocak 2013'te Yargıtayca onandı.