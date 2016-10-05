Gazeteci ve yazarlardan imza kampanyası: #SeslerSusturulamayacak

Darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ler çerçevesinde radyo ve televizyon kanallarının polis baskınlarıyla mühürlenmesine, yayınların karartılmasına karşı Hazirancıların daveti ile gazeteci ve yazarlar imza kampanyası başlattı.
İmza kampanyasına katılmak için tıklayın
'Halkın haber alma hakkına sahip çıkıyoruz' başlıklı imza kampanyasına aralarında Zülfü Livaneli, L. Doğan Tılıç, Bülent Mumay ve Ahmet Ümit'in de bulunduğu birçok gazeteci ve yazar desteğini açıkladı.
Kampanya kapsamında yayımlanan "Sesler ve renkler susturulamaz" başlıklı çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı:
"15 Temmuz kanlı darbe girişimi başarıya ulaşmış olsaydı tüm sesler sustururulacak, gazeteler kapatılacaktı. Darbe girişimi bastırıldı ama bir darbe dönemi, AKP'nin OHAL'iyle yaşanıyor.
Sesleri ve renkleri susturmaya, gazetelerden, TV kanallarından, radyolardan devam ediyorlar.
OHAL'e dayanarak kapatma kararları, polis baskınları, gözaltılarla halkın haber alma hakkı engellenmeye, AKP'ye karşı olan herkes susturulmaya çalışıyor.
İMC TV, HAYATIN SESİ TV, Yön ve Özgür Radyo'ya yönelik bu zorbalığa karşı yan yana, omuz omuza durarak hayatın tümüyle karartılmasına karşı duracağız.
Medyaya yönelik baskılara karşı olan tüm sesleri, İMC'nin, HAYATIN ve susturulmak istenen tüm seslerin sesi olmaya çağırıyoruz.
Susmayacağız ! Özgürlükten, Demokrasiden, Laiklikten, Barıştan Yana Seslerin Susturulmasına Seyirci Kalmayacağız !"
İmzacılar
Ahmet Abakay
Ahmet Büke
Ahmet Şık
Ahmet Ümit
Ali Murat Hamarat
Aslı Tohumcu
Atilla Aşut
Ayşenur Arslan
Ayça Söylemez
Ataol Behramoğlu
Barış İnce
Bülent Mumay
Can Soyer
Ceyda Karan
Doğan Tılıç
Doğan Ergün
Elif Ilgaz
Emrah Polat
Emrah Serbes
Enver Aysever
Erdem Gül
Erk Acarer
Ertuğrul Mavioğlu
Fatih Polat
Hakan Gülseven
Haydar Ergülen
İbrahim Varlı
İsmet Demirdöğen
Kemal Göktaş
Merdan Yanardağ
Mustafa Kuleli
Mustafa Kemal Erdemol
Mustafa Hoş
Nurcan Gökdemir
Onur Behramoğlu
Onurkan Avcı
Özgür Mumcu
Sabahat Karakoyun
Seçil Türkkan
Sedat Bozkurt
Seray Şahiner
Timur Soykan
Tunca Öğreten
Türay Köse
Yaşar Aydın
Zülfü Livaneli