Gazeteci ve yazarlardan imza kampanyası: #SeslerSusturulamayacak

Darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ler çerçevesinde radyo ve televizyon kanallarının polis baskınlarıyla mühürlenmesine, yayınların karartılmasına karşı Hazirancıların daveti ile gazeteci ve yazarlar imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasına katılmak için tıklayın

'Halkın haber alma hakkına sahip çıkıyoruz' başlıklı imza kampanyasına aralarında Zülfü Livaneli, L. Doğan Tılıç, Bülent Mumay ve Ahmet Ümit'in de bulunduğu birçok gazeteci ve yazar desteğini açıkladı.

Kampanya kapsamında yayımlanan "Sesler ve renkler susturulamaz" başlıklı çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz kanlı darbe girişimi başarıya ulaşmış olsaydı tüm sesler sustururulacak, gazeteler kapatılacaktı. Darbe girişimi bastırıldı ama bir darbe dönemi, AKP'nin OHAL'iyle yaşanıyor.

Sesleri ve renkleri susturmaya, gazetelerden, TV kanallarından, radyolardan devam ediyorlar.

OHAL'e dayanarak kapatma kararları, polis baskınları, gözaltılarla halkın haber alma hakkı engellenmeye, AKP'ye karşı olan herkes susturulmaya çalışıyor.

İMC TV, HAYATIN SESİ TV, Yön ve Özgür Radyo'ya yönelik bu zorbalığa karşı yan yana, omuz omuza durarak hayatın tümüyle karartılmasına karşı duracağız.

Medyaya yönelik baskılara karşı olan tüm sesleri, İMC'nin, HAYATIN ve susturulmak istenen tüm seslerin sesi olmaya çağırıyoruz.

Susmayacağız ! Özgürlükten, Demokrasiden, Laiklikten, Barıştan Yana Seslerin Susturulmasına Seyirci Kalmayacağız !"

İmzacılar

Ahmet Abakay

Ahmet Büke

Ahmet Şık

Ahmet Ümit

Ali Murat Hamarat

Aslı Tohumcu

Atilla Aşut

Ayşenur Arslan

Ayça Söylemez

Ataol Behramoğlu

Barış İnce

Bülent Mumay

Can Soyer

Ceyda Karan

Doğan Tılıç

Doğan Ergün

Elif Ilgaz

Emrah Polat

Emrah Serbes

Enver Aysever

Erdem Gül

Erk Acarer

Ertuğrul Mavioğlu

Fatih Polat

Hakan Gülseven

Haydar Ergülen

İbrahim Varlı

İsmet Demirdöğen

Kemal Göktaş

Merdan Yanardağ

Mustafa Kuleli

Mustafa Kemal Erdemol

Mustafa Hoş

Nurcan Gökdemir

Onur Behramoğlu

Onurkan Avcı

Özgür Mumcu

Sabahat Karakoyun

Seçil Türkkan

Sedat Bozkurt

Seray Şahiner

Timur Soykan

Tunca Öğreten

Türay Köse

Yaşar Aydın

Zülfü Livaneli