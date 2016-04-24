Gazeteci Ümit Zileli serbest bırakıldı

İzmir'de gözaltına alınan gazeteci-yazar Ümit Zileli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümit Zileli'nin avukatı, "12 Eylül dönemine ilişkin Diyarbakır Cezaevi Müdürüne 'işkenceci' demiş. Buna ilişkin kendisine ulaşılamayınca hakkında yakalama kararı çıkarılmış" demişti.

21. İzmir Kitap Fuarı'na katılmak üzere geldiği İzmir'de bulunan Zileli, sabah saatlerinde kaldığı otele giden polisler tarafından, mahkemece hakkında verilmiş "yakalama" kararı doğrultusunda gözaltına alındı.

Zileli, Alsancak Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne götürüldü.

Zileli'nin avukatı Murat Ergün, yaptığı açıklamada, müvekkilinin hakkındaki yakalama kararına istinaden İzmir Adliyesi'nde nöbetçi hakim karşısına çıkacağını belirterek, "12 Eylül dönemine ilişkin Diyarbakır Cezaevi Müdürü'ne 'işkenceci' demiş. Buna ilişkin kendisine ulaşılamayınca hakkında yakalama kararı çıkarılmış. Birazdan ifade verecek." ifadesini kullandı.

Zileli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.