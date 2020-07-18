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Gazeteci Uğur Meleke'den içkili fotoğrafına gelen yoruma yanıt: Çalmadım, çırpmadım

18 Temmuz 2020 12:38

Gazeteci Uğur Meleke, Instagram hesabından paylaştığı içkili fotoğrafa gelen, "Spor medyasında beğenilen birisinin gençlere bu şekilde örnek olmaması lazım" yorumuna, "Çalmadım, çırpmadım. Gençler beni örnek almasın zaten, bu devirde geçer akçe benim yolum değil" yanıtını verdi.

Gazeteci Uğur Meleke, kişisel Instagram hesabından içkili bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına bir kullanıcı, "Spor medyasında beğenilen birisinin gençlere bu şekilde örnek olmaması lazım" yorumunu yaptı.

Yoruma, "1 kuruş haksız kazanç elde etmedim" yanıtını veren Uğur Meleke, "Çalmadım çırpmadım. Haksız zenginleşmedim, 1 kuruş haksız kazanç elde etmedim. Bulunduğum konuma torpille gelmedim, stajyer olarak girdiğim sektörde yıllarca editörlük yaptım, sonra yazarlık nasip oldu. Güce tapmadım, güçlü olana yanaşmak suretiyle menfaat elde etmedim. Gençler beni örnek almasın zaten. Bu devirde geçer akçe benim yolum değil" ifadelerini kullandı.

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