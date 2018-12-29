Gazeteci Tuncer Engin son yolculuğuna uğurlandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Tuncer Engin (70), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ordu\'da uzun yıllar gazetecilik yapan Tuncer Engin, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Tuncer Engin\'in cenazesi 1990-1994 yılları arasında Belediye Meclis üyeliği yaptığı Büyükşehir Belediyesi önüne getirilerek tören düzenlendi. Cenaze törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Gazeteciler Cemiyeti başkanları, gazeteciler ve yakınları katıldı.

Burada konuşma yapan Ertuğrul Günay, Tuncer Engin\'in çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, hep Ordu\'ya hizmet ettiğini, korkmadan Ordu için yazdığını söyledi. Engin\'in cenazesi daha sonra Yalı Camii\'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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