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Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek serbest bırakıldı

Tekerek, Diyarbakır'da JİNHA muhabiri Beritan Canözer'in duruşmasını takip ettiği sırada alındı

29 Mart 2016 14:55

Diyarbakır’da JİNHA muhabiri Beritan Canözer’in duruşmasını izlerken gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 

Haber Nöbeti ekibinden Tuğba Tekerek, tutuklu JİNHA muhabiri Beritan Canözer’in duruşmasını izlemek için gittiği Diyarbakır Adliyesi’nde gözaltına alındı. Haber takibi sırasında ‘heyecanlı’ olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Jin Haber Ajansı (JINHA) Muhabiri Beritan Canözer tahliye edildi. Tuğba Tekerek’in, Canözer’in duruşması görülürken, duruşma salonunda ‘fotoğraf çektiği’ iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Duruşma sonuna kadar adliyede bir odada bekletilen Tekerek’in daha sonra emniyete götürüldü. Tekerek, emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Tekerek, Twitter üzerinden "Serbest bırakıldım. Arayan, soran herkese teşekkürler" dedi. 

Bir süre Taraf gazetesinde çalışan Tuğba Tekerek, şuan serbest gazeteci olarak mesleğini sürdürüyor. Tekerek, Güneydoğu’daki gazetecilerle dayanışma amacıyla başlatılan Haber Nöbeti ekibinde de yer alıyor.

 

 

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