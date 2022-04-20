Gazeteci Terkoğlu: Kendi halkıyla bu kadar mahkemelik olmuş bir iktidar daha var mı?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, yargılanmayı beklediği salonun kapısındaki duruşma sırasında duruşma listelerinin çokluğuna dikkat çekerek, "Kendi halkıyla bu kadar mahkemelik olmuş bir iktidar daha var mı?" ifadesini kullandı.

Terkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Yargılanmayı beklediğim salonun kapısındaki duruşma sırası. Yığılmış liste bize bir şey anlatıyor. Kendi halkıyla bu kadar mahkemelik olmuş bir iktidar daha var mı? Ya da yargının korkutma makinesine, baskı sopasına dönüşmesinin başka bir örneği?" düşüncesini dile getirdi.