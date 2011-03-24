-GAZETECİ TAHMAZ'A 10 AY HAPİS İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - ''Basın ve yayın yoluyla terör örgütünün açıklamalarını yayımlamak'' suçundan yargılanan aktivist-gazeteci Hakan Tahmaz 10 ay hapis, Halkın Gazetesi Birgün'ün Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu ise 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Tahmaz katıldı. Sanıklar Bülent Yılmaz ile İbrahim Çeşmecioğlu'yu ise avukatları Tolgay Güvercin temsil etti. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu, Halkın Gazetesi Birgün'ün 10 Ağustos 2008 tarihli sayısında PKK terör örgütü yöneticilerinden Murat Karayılan ile yapılan röportaja yer verdiğini belirterek, Anayasanın 25, 26 ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesine göre gazetecilik faaliyeti kapsamında yapılan röportajların kabul gören ifadelerle sınırlı olmayıp, toplumda kabul görmeyen aykırı düşünceleri de içerebileceğini, ifade özgürlüğünün aykırı düşüncelerin ifade edilmesine olanak tanıması gerektiğini bildirdi. Savcı İlimoğlu, suça konu röportajın gazetecilik kapsamında yapıldığını, soruların şahsın düşüncelerinin alınmasına yönelik olduğunu ve röportajın basın-düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerek, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle tüm sanıkların beraatlerine karar verilmesini istedi. Savcılık mütalaasına karşı diyecekleri sorulan Hakan Tahmaz ile diğer sanıkların avukatı Tolgay Güvercin, savcının esas hakkındaki görüşüne katıldığını belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti. -KARAR- Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık gazeteci Hakan Tahmaz'a, ''Basın ve yayın yoluyla terör örgütünün açıklamalarını yayımlamak'' suçunu işlediğinin tüm dosya kapsamı doğrultusunda sabit olduğunu gerekçesiyle eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2. maddesi gereği 1 yıl hapis cezası verdi. Yargılamada olumlu tutum ve davranışları sanık lehine yorumlayan heyet, bu cezada 1/6 oranında indirim yaparak Tahmaz'ı 10 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, aynı suçtan yargılanan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İbrahim Çeşmecioğlu'nun ise aynı kanunun 6/2-4. maddeleri uyarınca 833 güne denk gelen 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Anayasa Mahkemesinin 26 Kasım 2009'de yürürlüğe giren kararına göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinin 4. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan ''...sahipleri ve...'' ibaresinin iptal edildiğini ve gazetenin imtiyaz sahibi olan sanık Bülent Yılmaz'ın eyleminin suç olmaktan çıktığını belirten heyet, Yılmaz'ın Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 223/2-a maddesi uyarınca beraatini kararlaştırdı.