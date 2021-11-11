Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıranlara 4 yıl 10'ar ay hapis ve 1.2 milyon TL para cezası

Gazeteci Taha Akyol ile oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonuyla" korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin 360 TL liralarını aldıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu üç sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, her üç sanık için ayrı ayrı 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis cezası ve 412 bin 500'er TL adli para cezası verdi. Toplamda 3 sanığı 1.2 milyon TL para cezasına çarptıran mahkeme tutukluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Üç sanığın parayı iade etmeleri üzerine Akyol ve oğlu şikayetlerinden vazgeçmişti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli getirildi. Tutuklu sanık Halil Beyret ise Silivri Cezaevi'nden görüntülü olarak duruşmaya bağlandı.

Savcı mütalaasını verdi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların fikir ve eylem birliği ve iş bölümü içerisinde hareket ettiklerini, telefonla aradıkları mağdur Ahmet Ertuğrul'dan terör örgütü operasyonu yapıldığını belirterek kendilerine savcı ve komiser izlenimi verdiklerini belirtti. Mağdurdan 10 bin dolar ve 320 bin 360 TL temin ettikleri, mağdur Taha Akyol'dan ise herhangi bir menfaat temin edemeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, mağdur Ahmet'in zararının soruşturma sırasında tamamen giderdikleri kaydedilerek buna göre cezalandırılmaları talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara önce Ahmet Ertuğrul Akyol'a yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 12 yıl hapis, 72 bin gün adli para cezası verdi. Ancak sanıkların soruşturma aşamasında parayı iade etmeleri nedeniyle ve iyi hal indirimi de yapılarak cezalarında indirim yapıldı. Her bir sanık, 3 yıl 4'er ay hapis ve 400'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Taha Akyol'a karşı 1 yıl 6'şar ay hapis ve 12 bin 500'er tl adli para cezası

Taha Akyol’a yönelik ise sanıklar, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis ve 12 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süreleri dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verildi. (DHA)