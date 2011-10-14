Gazeteci Suzan Zengin öldü



T24 - İnsan Hakları Derneği çalışanı, gazeteci ve çevirmen Suzan Zengin, iki yıl tutuklu kaldığı cezaevinde başlayan kalp rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybetti.





Gazeteci ve çevirmen Suzan Zengin, iki hafta önce olduğu açık kalp ameliyatının ardından bulunduğu Koşuyolu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde 12 Ekim akşamı 52 yaşında hayatını kaybetti.





Bianet'in haberine göre, Zengin, iki yıl kaldığı Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde hastalanmıştı. İşçi Köylü gazetesinin Kartal bürosu temsilcisi Zengin, 28 Ağustos 2009'da evi basılarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. İlk duruşmasına, bir yıl sonra, 26 Ağustos 2010'da çıkabildi.







'Cezaevi koşulları öldürdü'



Zengin, Türk Ceza Kanunu (TCK) 314/2. "örgüt üyesi olmayıp örgüt adına suç işlemek" maddesinden, "TKP/ML-TİKKO örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Beşiktaş'taki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. İnsan Hakları Derneği'nden Leman Yurtsever, Zengin'in İHD Cezaevi Komisyonu'nda "canla başla çalıştığını" söyledi.



Yurtsever, "Onu cezaevinde görmeye gittiğimde haksız yere tutuklandığına isyan ediyordu. Kalp rahatsızlığı ve kemik erimesi hastalıkları cezaevinde başladı. Orada tedavi hakkının engellendiğini söylemişti, eğer dışarıda olsaydı arkadaşlarının ve akrabalarının yanında olacaktı, tedavi edilebilecekti, hastalığı bu kadar ilerlemeyecekti. Onu cezaevi koşulları öldürdü."



Zengin de cezaevinden yazdığı mektupta, "Tutuklanmak için kanıt istemez, muhalif olmak kafi" demişti. Zengin'in cenaze töreni 14 Ekim Cuma günü saat 12:00'de Tuzla Aydınlı Cemevi'nde yapılacak.



Sivaslı bir ailenin altı kızından biri olan Zengin, 10 yaşında gittiği Almanya'da 18 yıl kaldı. Orada eğitimini sürdürdüğü sırada göçmenlerin sorunlarıyla ilgilendi. Bekir Zengin ile olan evliliğinden iki çocuğu oldu. "Kıbrıs Elen Edebiyatı", "Selanik Öyküleri", "Süryani Halk Öykü ve Türküleri" gibi birçok antolojiyi Türkçe'ye kazandıran Zengin, hapishanede de Tessa Hoffmann'ın "Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Anadolu Hristiyanlarının Sürgün, Kıyım ve Tasfiyesi" kitabını baskıya hazırlamıştı.











