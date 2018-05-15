Gazeteci Sibel Hürtaş'ın 10 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’ın Türk Silahlı kUvvetleri'nin Afrin'e düznelediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında yaptığı yayınlar nedeniyle 10.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş, 23 Ocak 2018 tarihinde ARTI TV’de yaptığı Özel Yayında, Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal ve eski HDP Milletvekili Osman Baydemir’le röportaj yapmıştı. Haberlerin sosyal medya duyurularını paylaşanHürtaş, 24 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmıştı. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hürtaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Sibel Hürtaş ve Gazeteci Hayri Demir ile Afrin Operasyonları sırasında sosyal medya paylaşımlarında bulunan 10 kişi hakkında dava açtı.

"AKP zihniyeti' yerine 'CHPzihniyeti"

İddianamede, Sibel Hürtaş’ın röportaj yaptığı eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ın “Afrin güvenli ve sakin bir yerken Türkiye’nin neden Afrin’den rahatsız olduğunu sormalıyız” sözleri, suç unsuru sayıldı.

İddianamede, Osman Baydemir’in, “Savaşa karşıyız, adım adım kendi rejimini inşaa etmenin yeri olarak Kürt düşmanlığının kullanıldığı bu girişimden kimsenin lehine bir sonuç çıkmayacak” sözleri de suç unsuru olarak görüldü. İddianamede, Baydemir’in, yayında söylediği, “Afrin düşmedi ama AKP zihniyeti düştü” şeklindeki sözleri, “Afrin düşmedi ama CHP zihniyeti düştü” şeklinde yer alması dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde Gazeteci Hürtaş’ın Türk Ceza Yasası’nın 216. Maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçundan 3 yıla, Terörle Mücadele Yasası’nın 7. Maddesinde düzenlenen “Terör örgütü propagandasını basın yoluyla yapma” suçundan 7,5 yıla kadar; toplam 10 buçuk yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Gazetecilik yapmaya devam edeceğim"

Gazeteci Sibel Hürtaş yaptığı açıklamada, savcının tutumunun basın ve ifade özgürlüğüne yönelik önemli bir darbe olduğunu söyledi. Yaptığı haberler nedeniyle önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacağını belirten Hürtaş, “Basın meslek ahlakı ve etiği çerçevesinde gazetecilik yapmaya devam edeceğim” dedi. Sibel Hürtaş hakkında Uluslararası Af Örgütü de kampanya başlattı.

12 kişiye dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında, gazeteci Hayri Demir hakkında da dava açtı. Afrin operasyonu nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Demir’in 10 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor. İddianame kapsamında 10 kişiye de ayrıca dava açıldı.