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Gazeteci Serpil Bildirici'nin cenazesi Ankara'dan memleketi Aydın'a uğurlanacak

Bildirici'nin cenazesi yarın memleketi Aydın Söke'de toprağa verilecek

07 Nisan 2016 15:54

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi gazeteci Faruk Bildirici'nin, İbni Sina Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eşi 57 yaşındaki Serpil Bildirici, vefat etti. Serpil Bildirici için bugün öğlen namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde tören düzenlenecek. Bildirici'nin cenazesi daha sonra memleketi Aydın'ın Söke İlçesi'ne götürülecek.

Serpil Bildirici, 8 Nisan Cuma günü öğle vakti Söke Hacılar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Söke Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Serpil Bildirici, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuydu. Bildirici çiftinin, Elif ve Aslı adında iki kızı bulunuyor.

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