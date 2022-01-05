Gazeteci Serhat Uçak: CNN International, CNN Türk hakkındaki şikayetlerden haberdar; ayrıntılı bir çalışma yürütüyorlar

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Serhat Uçak, CNN International'dan ulaştığı kaynakların CNN Türk hakkında ayrıntılı bir çalışma yürütüldüğünü söylediğini aktardı.

Uçak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "CNN International'dan arkadaşlarımla konuştum. CNN'in isim hakkını kullanarak yayın yapan CNN Türk'ün içinde bulunduğu durum ve yayıncılığıyla ilgili şikayetlerden haberdarlar" yazdı.

CNN International'ın konuyla ilgili çok ayrıntılı bir çalışma yürüttüğünü aktaran Uçak, "Yayın ilkelerine aykırı durum tespit edilirse adım atacaklar" dedi.

CNN Türk, Demirören Medya Grubu'na satıldıktan sonra 2018'de CNN Başkan Yardımcısı Allison Gollust, gazetecilik ilkelerinin tehlikeye atıldığını düşünürse lisans hakkını geri alabileceklerini söylemişti.