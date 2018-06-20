Gazeteci Sedat Sur'un 'Suruç' paylaşıma soruşturma

Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan kavga sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı haber ve yorumları nedeniyle gazeteci Sedat Sur hakkında soruşturma açıldı. Sur, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama” iddiasıyla ifadesi alınan Sur, ardından serbest bırakıldı.

Paylaştığı haberlerin gazetecilik faaliyeti olduğunu belirten Sur, yorumların ise görevini ihmal eden devlet kurumlarına bir yurttaş ve gazeteci olarak görevlerini hatırlatmak, bir yanlışı göstermek amacıyla yaptığını, paylaşımlarının arkasında olduğunu söyledi