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Gazeteci Saymaz: Hiçbir Atatürkçü, nefret etse bile ABD mahkemesinde Erdoğan aleyhine ifade vermez

"Fethullahçılar, düne kadar küfrettikleri Atatürk'ün yakasını bıraksın"

18 Aralık 2017 22:16

ABD’de görülen Mehmet Hakan Atilla davasında ifade veren FETÖ firarisi eski komiser Hüseyin Korkmaz’ın Atatürkçü olduğu yönündeki imalarını eleştiren Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, hiçbir Atatürkçü’nün nefret etse dahi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde ABD mahkemelerinde tanıklık yapmayacağını iddia etti.

"Fethullahçılar daha düne kadar 'deccal' diye küfrettikleri Atatürk'ün yakasını bıraksın"

Kişisel Twitter hesabında Korkmaz’ın tanıklığıyla ilgili konuşan Saymaz, "Zarrab Davası'nda tanık yapılan komiser Hüseyin Korkmaz, Fetullahçı değil, Atatürkçü olduğunu ima ediyor. Hiçbir Atatürkçü, ondan nefret etse bile, bir Amerikan mahkemesinde Erdoğan aleyhine ifade vermez” dedi. Saymaz, "Korkmaz'ın diline doladığı "Gençliğe Hitabe" işgale uğrayıp onu püskürtmüş bir ülkenin evlatları için sesleniştir. Onlar ki Erzurum ve Sivas Kongresi'ne getirilen Amerikan mandası teklifini ellerinin tersiyle iterek savaştılar. Fetullahçılar daha düne kadar "Kefere" dedikleri ve "Deccal" diye küfrettikleri Atatürk'ün yakasını bıraksın, solcu pozları kesmesin. Yemez bunu Anadolu çocuğu” diye ekledi.

Bir takipçisinin “AİHM’e gider mi”sorusunu da yanıtlayan Saymaz, "Evet, çünkü AİHM, Anayasamıza göre iç hukuk tükendiğinde başvurulacak bir mercidir” ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın işine bak dediği akademisyen: AKP tarafından atıldığım için bakamıyorum

KHK ile görevden alınan akademisyen Candan Badem de Saymaz’ın paylaşımının altına, "İsmail Bey Akebe'den ciddi tehditler alıyorsunuz sanırım” yorumunda bulundu. Saymaz’ın “Hocam, işinize bakın” sözlerinin ardından ise Badem, "İşine bak derken? Akebe tarafından işimden atıldığım için işime bakamıyorum” dedi.

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