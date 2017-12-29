Gazeteci Sayılğan’a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı

KHK ile kapatılan DİHA Muhabiri İdris Sayılğan’a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılğan hakkında üniversite okuduğu dönem Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde 7 Mart 2014 tarihinde "halay çektiği için" açılan dava sonuçlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onanması ardından Sayılğan, tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Cezaevi’ndeki hükümlüler koğuşuna alındı.