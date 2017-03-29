Gazeteci Rojin Akın serbest bırakıldı

Gazeteci Rojin Akın, Kobâne ile ilgili yaptığı kitap çalışması nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Akın, serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında 16 Mart’ta gözaltına alınan DİHABER muhabiri Hayri Demir ve gazeteci Emrah Erdoğan da 24 Mart’ta tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gazetecilere 2015 yılında Rojava bölgesinde yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları “suçlama” olarak yöneltilmişti.