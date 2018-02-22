Gazeteci Pehlivan: Nurettin Yıldız, yeni dönemin devletteki karşılığıdır, salt 'sapık bir dinci' gözüyle bakarsanız yanılırsınız

Gazeteci Barış Pehlivan, "Asansöre bir kadınla erkeğin yalnız binmesi uygun değildir. Bu ikisi eğer yüksek bir kata çıkıyorlarsa, asansör yolculuğu birkaç dakika sürebilir. Bu süre içinde birtakım yakınlaşmalar olabilir" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'a Twitter'dan tepki gösterdi. Pehlivan, "Nurettin Yıldız, yeni dönemin devletteki karşılığıdır, salt 'sapık bir dinci' gözüyle bakarsanız yanılırsınız" dedi.

Yıldız, "6 yaşında çocukla evlenilebilir" ve "asansörde halvet olabilir" gibi 'fetva'larıyla son günlerde gündeme geliyor. Sosyal Doku Vakfı Başkanı da olan ilahiyatçı son olarak, "Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" açıklamalarını yapmıştı.