T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Pehlivan: Nurettin Yıldız, yeni dönemin devletteki karşılığıdır, salt 'sapık bir dinci' gözüyle bakarsanız yanılırsınız

"Türk yargısı, Yıldız'ın fetvalarını eleştirel şekilde haber yapan her içeriği engelliyor"

22 Şubat 2018 18:23

Gazeteci Barış Pehlivan, "Asansöre bir kadınla erkeğin yalnız binmesi uygun değildir. Bu ikisi eğer yüksek bir kata çıkıyorlarsa, asansör yolculuğu birkaç dakika sürebilir. Bu süre içinde birtakım yakınlaşmalar olabilir" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'a Twitter'dan tepki gösterdi. Pehlivan, "Nurettin Yıldız, yeni dönemin devletteki karşılığıdır, salt 'sapık bir dinci' gözüyle bakarsanız yanılırsınız" dedi.

Yıldız, "6 yaşında çocukla evlenilebilir" ve "asansörde halvet olabilir" gibi 'fetva'larıyla son günlerde gündeme geliyor. Sosyal Doku Vakfı Başkanı da olan ilahiyatçı son olarak, "Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" açıklamalarını yapmıştı.

ETİKETLER

asansörfetvanurettin yıldızhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24